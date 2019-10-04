Промо-кадры безымянного спин-оффа «Ходячих мертвецов»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал AMC опубликовал пачку промо-кадров из второго, до сих пор безымянного спин-оффа «Ходячих мертвецов». Снимки живописуют новый мир, наступивший после прокатившегося по стране зомби-апокалипсиса.

10-серийная драма рассказывает о первом поколении людей, родившихся и выросших после эпидемии. Одни станут героями, другие — злодеями, но в конце концов все они изменятся навсегда, повзрослеют и утвердятся в своих взглядах на мир.

В сериале снимаются Аннет Махендру, Алайя Ройял, Алекса Мансур, Николас Канту и Хэл Кампстон и Нико Торторелла. Шоураннером и сосценаристом проекта числится Мэтт Негрете. Режиссирует Джордан Вот-Робертс («Конг: Остров черепа»). Премьеру обещают следующей весной.