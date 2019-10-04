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Промо-кадры безымянного спин-оффа «Ходячих мертвецов»

Кабельный канал AMC опубликовал пачку промо-кадров из второго, до сих пор безымянного спин-оффа «Ходячих мертвецов». Снимки живописуют новый мир, наступивший после прокатившегося по стране зомби-апокалипсиса.

10-серийная драма рассказывает о первом поколении людей, родившихся и выросших после эпидемии. Одни станут героями, другие — злодеями, но в конце концов все они изменятся навсегда, повзрослеют и утвердятся в своих взглядах на мир.

В сериале снимаются Аннет Махендру, Алайя Ройял, Алекса Мансур, Николас Канту и Хэл Кампстон и Нико Торторелла. Шоураннером и сосценаристом проекта числится Мэтт Негрете. Режиссирует Джордан Вот-Робертс («Конг: Остров черепа»). Премьеру обещают следующей весной.

Кадры из сериала Second Spin-off of Walking Dead Кадры из сериала Second Spin-off of Walking Dead Кадры из сериала Second Spin-off of Walking Dead Кадры из сериала Second Spin-off of Walking Dead Кадры из сериала Second Spin-off of Walking Dead Кадры из сериала Second Spin-off of Walking Dead
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Промо-кадры безымянного спин-оффа «Ходячих мертвецов»

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