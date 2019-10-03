Netflix купил четвёртый сезон «Маши и медведя»

Гордость отечественной анимации — «Маша и медведь» — продолжает покорять мир, причём буквально. Netflix приобрёл права на показ четвёртого сезона мульсериала, посвящённого культурным особенностям разных стран, и теперь он будет доступен для просмотра подписчикам сервиса в более чем 100 странах мира.

Однако плодотворное сотрудничество студии Animaccord со стриминг-гигантом началось намного раньше:

«Мы запустили мультсериал «Маша и Медведь» на Netflix еще в 2015 году в Северной Америке, став одними из первых, кто запустил российский анимационный контент на одной из лидирующих медиаплатформ в мире… Мы уверены, что четвертый сезон, уникальный по своей идее и реализации, продолжит вызывать самые яркие и добрые эмоции как у детей, так и у родителей по всему миру. Владимир Горбуль, гордый генеральный директор

С последним, очевидно, у мультсериала проблем нет никаких — совсем недавно «Маша и медведь» обновил очередной рекорд по просмотрам на YouTube, а 20 сентября вышел в 89 кинотеатрах Великобритании.