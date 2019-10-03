 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
ДРКГ-17: Всеяредакция отмечает День рождения «КГ» Star Wars Jedi: Fallen Order — второй трейлер Кифер Сазерленд и Бойд Холдбрук сыграют в многосерийном ремейке «Беглеца» Чарли Ханнэм пройдёт путь искупления в экранизации романа-бестселлера «Шантарам» «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» может получить многосерийный спин-офф на Disney+
КИНО
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: tass.ru Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Netflix купил четвёртый сезон «Маши и медведя»

Гордость отечественной анимации — «Маша и медведь» — продолжает покорять мир, причём буквально. Netflix приобрёл права на показ четвёртого сезона мульсериала, посвящённого культурным особенностям разных стран, и теперь он будет доступен для просмотра подписчикам сервиса в более чем 100 странах мира.

Однако плодотворное сотрудничество студии Animaccord со стриминг-гигантом началось намного раньше:

«Мы запустили мультсериал «Маша и Медведь» на Netflix еще в 2015 году в Северной Америке, став одними из первых, кто запустил российский анимационный контент на одной из лидирующих медиаплатформ в мире… Мы уверены, что четвертый сезон, уникальный по своей идее и реализации, продолжит вызывать самые яркие и добрые эмоции как у детей, так и у родителей по всему миру.

Владимир Горбуль, гордый генеральный директор

С последним, очевидно, у мультсериала проблем нет никаких — совсем недавно «Маша и медведь» обновил очередной рекорд по просмотрам на YouTube, а 20 сентября вышел в 89 кинотеатрах Великобритании.

+ Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Netflix запускает сериал по мотивам «Аватара: Легенды об Аанге»
 
Киноакадемики готовы простить Кевина Харта
 
Сериалы Съёмки шестого сезона «Карточного домика» приостановлены
 
Новый кадр из фильма «Хеллбой»
 
Подкаст на колёсах. «Лига справедливости»
 
Подкаст на колёсах. «Кредо убийцы»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в октябре

4 ПтЕВА (аудио)
 
4 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
 
5 СбТелеовощи (аудио)
6 ВсТелеовощи (видео)
6 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
7 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
8 Вт21:45ЕВА (трансляция)
9 СрНоль кадров в секунду (аудио)
9 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 373: «К звёздам», союз Sony и Marvel, опасный «Джокер»
 
0Ноль кадров в секунду – 284: Спорт с подвохом
 
7ЕВА
 
 
15Телеовощи – 303: Хорошо, что закончились
 
7ЕВА – 339: Иногда алкасты возвращаются
 
3Ноль кадров в секунду – 283: Круговорот посыланий
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 372: Невнятная драма про Рэмбо
 
6Телеовощи – 302: Современный павлин
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 371: Фильмы для школьников и ремейк «Без лица»
 
9Ноль кадров в секунду – 282: Ванга-Говнанга
Ещё
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru