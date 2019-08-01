«Маша и Медведь» — «миллиардеры» на YouTube

Российская анимация тоже не лыком шита — встречайте новый рекорд «Маши и Медведя»! Полгода назад эпизод «Маша плюс каша» попал в Книгу рекордов Гиннеса с 3,4 млрд просмотров, а теперь перешагнул четырёхмиллиардную отметку — больше на YouTube ни один мультфильм не набирал. Да и не-мультфильмам это редко удаётся: «Маша плюс каша» теперь занимает четвёртое место в списке самых просматриваемых роликов на данном видеохостинге.

Причём это не единственный эпизод-миллиардник франчайза: у «Приятного аппетита» свыше 1,3 млрд просмотров, у «Большой стирки» — свыше 1,1 млрд. Горшочек разошёлся не на шутку.

Вот и сам семиминутный рекордсмен (примечательно, что с рейтингом одобрения ситуация менее радужная: на 6 млн лайков приходится 3,3 млн дизлайков):