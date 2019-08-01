 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
«Острые козырьки» — трейлер пятого сезона знаменитой гангстерской драмы Новости аниме — лучшее за неделю Над сериалом по «Властелину колец» работают профессионалы из «Игры престолов» и «Последних джедаев» «Девятая» — первый трейлер мистико-детективного триллера с Евгением Цыгановым «Калейдоскоп ужасов» — трейлер хоррор-антологии
1
КИНО
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.kinometro.ru Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Маша и Медведь» — «миллиардеры» на YouTube

Российская анимация тоже не лыком шита — встречайте новый рекорд «Маши и Медведя»! Полгода назад эпизод «Маша плюс каша» попал в Книгу рекордов Гиннеса с 3,4 млрд просмотров, а теперь перешагнул четырёхмиллиардную отметку — больше на YouTube ни один мультфильм не набирал. Да и не-мультфильмам это редко удаётся: «Маша плюс каша» теперь занимает четвёртое место в списке самых просматриваемых роликов на данном видеохостинге.

Причём это не единственный эпизод-миллиардник франчайза: у «Приятного аппетита» свыше 1,3 млрд просмотров, у «Большой стирки» — свыше 1,1 млрд. Горшочек разошёлся не на шутку.

Вот и сам семиминутный рекордсмен (примечательно, что с рейтингом одобрения ситуация менее радужная: на 6 млн лайков приходится 3,3 млн дизлайков):

1 Обсудить
Темы
 
Видео Маша и медведь: Новые истории
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Маша и Медведь» — «миллиардеры» на YouTube

Тоже интересно

 
Рецензия и отзывы на фильм «Звёздные войны: Последние джедаи»
 
Аниме ЕВА: Еженедельные вопли об аниме. Спецвыпуск 9: Чем подсаживать на аниме
 
Режиссёр Дэвид Эйр снимет фильм про Харли Квинн, Ядовитый плющ и Женщину-кошку
 
Короткометражный фильм Нила Бломкампа God: Serengeti
 
У «Капитана Марвел» худший зрительский рейтинг среди всех фильмов киновселенной
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 208: Хер на 3 миллиарда
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
20:00КГ играет: Amayui Castle Meister, часть 7
Скоро

Выйдут в августе

2 Пт20:00КГ играет: Heroes of Might and Magic 5
2 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
2 ПтЕВА (аудио)
3 СбТелеовощи (аудио)
4 ВсТелеовощи (видео)
4 ВсНоль кадров в секунду (черновик для спонсоров)
5 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
12Ноль кадров в секунду – 275: Конструирование какахи
 
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 364: Наш ответ «Чернобылю» и развитие вселенной «Рокки»
 
4ЕВА
 
 
41Телеовощи – 294: Космические извращенцы
 
16Ноль кадров в секунду – 274: Борода предназначения
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 363: Comic-Con 2019, «Король Лев» и «Бэтмен: Тихо!»
 
11ЕВА – 330: Чух-чух, чух-чух
 
12Телеовощи – 293: Сюткин вездесущий
 
5ЕВА: «Код Гиас: Лелуш Воскресший» — впечатления без спойлеров
 
12Ноль кадров в секунду – 273: Сборник сборников
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Гид по аниме 2019. Что смотреть в летнем сезоне - часть 2Capcom сообщила о росте выручки в первом квартале, Devil May Cry V и Resident Evil 2 продолжают привлекать игроковГенри Кавилл обошёл более 200 претендентов на роль Геральта в сериале «Ведьмак» от NetflixНолан Норт назвал Marvel's Avengers «одной из самых потрясающих игр», которые он виделИгры на пробу - Nintendo запустила новое предложение для подписчиков сетевого сервиса NSO, Mario Tennis Aces уже можно загрузить бесплатно

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru