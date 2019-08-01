Джефф Дэниелс сыграет нечестного главу полиции в драме «Ржавчина» от Showtime

Кабельный канал Showtime заказал съёмки сериала «Ржавчина» — экранизации романа American Rust Филиппа Мейера. Главную роль в постановке закрепили за Джеффом Дэниелсом («Отдел новостей», «Забытые богом»).

Семейная драма рассказывает о развалившейся американской мечте на примере Дела Харриса (Дэниелс) — трудного человека и скомпрометированного шефа полиции одного из городов Ржавого пояса США на юго-западе Пенсильвании. Когда сына женщины, которую Харрис действительно любит, обвиняют в убийстве, главный герой вынужден определиться, на что он готов пойти, чтобы защитить парня.

Сценарий нескольких эпизодов напишет оскаровский номинант Дэн Футтерман («Охотник на лис», «Призрачная башня»).