«Пространство» — свежий постер четвёртого сезона космоэпика

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Amazon опубликовал свежий трейлер космической фантастики «Пространство». Сериал вернётся на экраны с 10-серийным четвёртым сезоном 13 декабря. На плакате все основные действующие лица, включая нового злодея, и кольцевые врата, открывшие человечеству новые миры.

После создания Протомолекулой в нашей Солнечной системе кольцевых врат люди получили доступ к тысячам планет земного типа, что привело к гонке за земли между Землёй, Марсом и Поясом. Экипаж «Росинанта» прибывает с миссией на одну из таких планет и вязнет в конфликте между земной горнодобывающей корпорацией и отчаявшимися переселенцами с Пояса. Вдобавок Протомолекула не дремлет и что-то замышляет.

В сериале Нарена Шанкара, Марка Фергуса и Хоука Остби снимаются Стивен Стрейт, Доминик Типпер, Кэс Анвар, Томас Джейн, Шохре Агдашлу, Уэс Чэтэм, Фрэнки Адамс, Чад Л. Коулмэн, Дэвид Стрэтэйрн, Шон Дойл, Кара Ги, Бёрн Горман и другие.