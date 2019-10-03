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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Пространство» — свежий постер четвёртого сезона космоэпика

Потоковый сервис Amazon опубликовал свежий трейлер космической фантастики «Пространство». Сериал вернётся на экраны с 10-серийным четвёртым сезоном 13 декабря. На плакате все основные действующие лица, включая нового злодея, и кольцевые врата, открывшие человечеству новые миры.

После создания Протомолекулой в нашей Солнечной системе кольцевых врат люди получили доступ к тысячам планет земного типа, что привело к гонке за земли между Землёй, Марсом и Поясом. Экипаж «Росинанта» прибывает с миссией на одну из таких планет и вязнет в конфликте между земной горнодобывающей корпорацией и отчаявшимися переселенцами с Пояса. Вдобавок Протомолекула не дремлет и что-то замышляет.

В сериале Нарена Шанкара, Марка Фергуса и Хоука Остби снимаются Стивен Стрейт, Доминик Типпер, Кэс Анвар, Томас Джейн, Шохре Агдашлу, Уэс Чэтэм, Фрэнки Адамс, Чад Л. Коулмэн, Дэвид Стрэтэйрн, Шон Дойл, Кара Ги, Бёрн Горман и другие.

Постеры сериала «Пространство»
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