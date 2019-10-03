Тизер «Войны миров» по версии FOX

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Прошлым летом компания Fox Networks Group Europe and Africa совместно с французским Canal+ и производственной студией Urban Myth Films задумала свою — современную — версию «Войны миров» Герберта Уэллса. На днях появился первый тизер сериала, премьера которого состоится этой осенью.

Восьмисерийная научно-фантастическая драма по сценарию Говарда Овермана («Отбросы») переносит классическую научно-фантастическую историю о вторжении агрессивных инопланетян в современные реалии. Действие разворачивается в Европе. Астрономы получают сигнал из другой галактики, доказывающий наличие разумной инопланетной жизни. Человечество затаив дыхание ждёт дальнейшего контакта, а когда он случается, в живых остаются лишь жалкие группки землян, пытающиеся выжить на опустевшей планете.

В сериале снимаются Гэбриел Бирн, Элизабет Макговерн, Леа Дракер, Наташа Литтл, Дэйзи Эдгар Джонс и другие.