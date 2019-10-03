 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Создатель «Мистера Робота» готовит сериал по миру «Звёздного крейсера „Галактики“» Компания NBCUniversal запускает свой стриминговый сервис следующей весной «Джокер» — обилие свежих кадров из психологического триллера «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» может получить многосерийный спин-офф на Disney+ HBO задумал приквел «Игры престолов» по роману Джорджа Мартина «Пламя и кровь»
1
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Тизер «Войны миров» по версии FOX

Прошлым летом компания Fox Networks Group Europe and Africa совместно с французским Canal+ и производственной студией Urban Myth Films задумала свою — современную — версию «Войны миров» Герберта Уэллса. На днях появился первый тизер сериала, премьера которого состоится этой осенью.

Восьмисерийная научно-фантастическая драма по сценарию Говарда Овермана («Отбросы») переносит классическую научно-фантастическую историю о вторжении агрессивных инопланетян в современные реалии. Действие разворачивается в Европе. Астрономы получают сигнал из другой галактики, доказывающий наличие разумной инопланетной жизни. Человечество затаив дыхание ждёт дальнейшего контакта, а когда он случается, в живых остаются лишь жалкие группки землян, пытающиеся выжить на опустевшей планете.

В сериале снимаются Гэбриел Бирн, Элизабет Макговерн, Леа Дракер, Наташа Литтл, Дэйзи Эдгар Джонс и другие.

1 Обсудить
Темы
 
Видео Война миров
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Тизер «Войны миров» по версии FOX

Тоже интересно

 
Кино «Стартрек 4» окончательно канул в небытие
 
Кино «Холмс и Ватсон» оказались слишком тупыми для Netflix и абсолютно гнилыми
 
Кино Планы студии Sony на будущее общей с Marvel вселенной
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 320: Передоз силы
 
Кино Кастинг в разгаре: Мэри Элизабет Уинстэд может сыграть в спин-оффе «Отряда самоубийц»
 
Телеовощи. Выпуск 160: Бешеный еврей
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в октябре

4 ПтЕВА (аудио)
 
4 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
 
5 СбТелеовощи (аудио)
6 ВсТелеовощи (видео)
6 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
7 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
8 Вт21:45ЕВА (трансляция)
9 СрНоль кадров в секунду (аудио)
9 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 373: «К звёздам», союз Sony и Marvel, опасный «Джокер»
 
0Ноль кадров в секунду – 284: Спорт с подвохом
 
7ЕВА
 
 
15Телеовощи – 303: Хорошо, что закончились
 
7ЕВА – 339: Иногда алкасты возвращаются
 
3Ноль кадров в секунду – 283: Круговорот посыланий
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 372: Невнятная драма про Рэмбо
 
6Телеовощи – 302: Современный павлин
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 371: Фильмы для школьников и ремейк «Без лица»
 
9Ноль кадров в секунду – 282: Ванга-Говнанга
Ещё
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru