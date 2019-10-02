В мультсериале «Звёздные войны: Сопротивление» появилась первая гейская пара франчайза

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Прогрессивные современные зрители с большим воодушевлением усядутся за просмотр второго сезона «Звёздных войн: Сопротивления», зная, что подтвердились их давнишние чаяния — появление открытых геев во вселенной далёкой-далёкой галактики. Правда, честь выполнить гомосексуальную квоту вновь выпала на долю второстепенных персонажей. С главными так поступать пока, наверное, стесняются.

Продюсеры анимационного сериала официально подтвердили, что владельцы магазина запчастей на станции Колосс — Орка (Джим Раш) и Фликс (Бобби Мойнихен) — гейская пара. Повествование тут же заиграло новыми, радужными красками. В подкасте Coffee with Kenobi Афина Портильо, Джастин Ридж и Брэндон Оман заявили, что гордятся отношениями Орки и Фликса — первой экранной ЛГБТ-пары во вселенной «Звёздных войн».

Приключенческая фантастика Дэйва Филони («Звёздные войны: Войны клонов»), повествующая о событиях накануне «Пробуждения Силы», вернётся на экраны с финальным — вторым — сезоном 6 октября.