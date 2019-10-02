 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Сериал о звёздах женского рестлинга «Блеск» завершится четвёртым сезоном Рецензия и отзывы на игру River City Girls Новости аниме — лучшее за неделю Джеймс Ганн объявил актёрский состав «Отряда самоубийц»: Марго Робби, Идрис Эльба, Тайка Вайтити, Питер Капальди и другие Ноль кадров в секунду. Выпуск 279 в прямом эфире
13
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

В мультсериале «Звёздные войны: Сопротивление» появилась первая гейская пара франчайза

Прогрессивные современные зрители с большим воодушевлением усядутся за просмотр второго сезона «Звёздных войн: Сопротивления», зная, что подтвердились их давнишние чаяния — появление открытых геев во вселенной далёкой-далёкой галактики. Правда, честь выполнить гомосексуальную квоту вновь выпала на долю второстепенных персонажей. С главными так поступать пока, наверное, стесняются.

Продюсеры анимационного сериала официально подтвердили, что владельцы магазина запчастей на станции Колосс — Орка (Джим Раш) и Фликс (Бобби Мойнихен) — гейская пара. Повествование тут же заиграло новыми, радужными красками. В подкасте Coffee with Kenobi Афина Портильо, Джастин Ридж и Брэндон Оман заявили, что гордятся отношениями Орки и Фликса — первой экранной ЛГБТ-пары во вселенной «Звёздных войн».

Приключенческая фантастика Дэйва Филони («Звёздные войны: Войны клонов»), повествующая о событиях накануне «Пробуждения Силы», вернётся на экраны с финальным — вторым — сезоном 6 октября.

13 Обсудить
Темы
 
Звёздные войны: Сопротивление
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Звёздные войны: Сопротивление» — трейлер и дата выхода
 
«Супердрэги» — трейлер без цензуры
 
Disney Channel и Lucasfilm работают над мультсериалом «Звёздные войны: Сопротивление»

Тоже интересно

 
Игры Mass Effect: Andromeda — седьмой трейлер
 
Кино Девочка-азиатка сыграет Бэтгёрл в мультирасовом спин-оффе «Отряда самоубийц»
 
Marvel Studios готовит сериал про супергероиню-мусульманку «Мисс Марвел»
 
Кино Геев в фильмах стало больше, но GLAAD это не радует
 
Телеовощи. Выпуск 159: Неудобно
 
Кино Премьеры фильмов 15 марта 2018 года: «Tomb Raider: Лара Крофт», «До свидания там, наверху» и другие
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (аудио)
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Выйдут в октябре

 
3 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
4 ПтЕВА (аудио)
4 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
5 СбТелеовощи (аудио)
6 ВсТелеовощи (видео)
6 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
7 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
8 Вт21:45ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
7ЕВА
 
 
15Телеовощи – 303: Хорошо, что закончились
 
7ЕВА – 339: Иногда алкасты возвращаются
 
3Ноль кадров в секунду – 283: Круговорот посыланий
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 372: Невнятная драма про Рэмбо
 
6Телеовощи – 302: Современный павлин
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 371: Фильмы для школьников и ремейк «Без лица»
 
9Ноль кадров в секунду – 282: Ванга-Говнанга
 
8ЕВА – 338: Реализм против адекватности
 
7Телеовощи – 301: Самый хитрожопый утёнок
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru