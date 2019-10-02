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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Руби Роуз едва не парализовало в результате травмы на съёмках «Бэтвумен»

Актёрская профессия сложна и неблагодарна, и Руби Роуз яркое тому подтверждение. После прошлогодней травли в сети, даже вынудившей её на время покинуть Twitter, на девушку свалилось очередное несчастье — в ходе исполнения одного из трюков на съёмках «Бэтвумен» актриса получила травму и едва не осталась инвалидом. Случилось это два месяца назад, но рассказать об этом она решилась только сейчас:

Пару месяцев назад мне сообщили, что необходима срочная операция или меня парализует. В результате исполнения трюков я заработала две грыжи межпозвоночных дисков, которые были близки к тому, чтобы разорвать мой спинной мозг. У меня была хроническая боль, и порой я не чувствовала своих рук.

Но одними словами дело не ограничилось — для пущей убедительности Роуз записала весь процесс операции на видео, а теперь посчитала нужным выложить его на всеобщее обозрение (особо впечатлительным лучше не смотреть).

И кто после такого посмеет сказать хоть одно кривое слово в адрес её деревянной игры или недостаточной лесбийскости?

14 Обсудить
Темы
 
Бэтвумен
 
Жучка-Призрак
Лучший комментарий
+22

Но одними словами дело не ограничилось — для пущей убедительности Роуз записала весь процесс операции на видео

И кто после такого посмеет сказать хоть одно кривое слово в адрес её деревянной игры или недостаточной лесбийскости?

- Доктор, а после операции я сумею убедительно играть в фильмах и сериалах?

- Конечно же сможете!

- Удивительно! А до операции ведь не умела.
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