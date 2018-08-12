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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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Руби Роуз сбежала из «Твиттера» под натиском критики за роль в «Бэтвумен»

Привередливость современной зрительской аудитории не знает границ. И недели не прошло с тех пор, как потенциальной публике «Бэтвумен» преподнесли подарок в виде гендерно нестабильной Руби Роуз («Джон Уик 2», «Оранжевый — хит сезона») в роли уличной мстительницы, как всё пошло наперекосяк.

Спустя всего несколько дней после анонса Роуз удалила свой аккаунт в «Твиттере» и сильно ограничила общение в «Инстаграме» из-за крайне негативной реакции и критики общественности. И добро бы винили только в отсутствии актёрского таланта, так нет же, покусились на святое — утверждают, будто она неподходящая актриса-лесбиянка для этой роли. То есть, получается, баловаться сексуальными перверсиями для получения соответствующей роли уже недостаточно?

Впрочем, руководство канала и создателей очередного супергеройского сольника праведный гнев сетевых цензоров мало интересует — они-то выбором как раз довольны.

Сериал от The CW повествует о готэмчанке Кейт Кейн, в образе Бэтвумен воюющей со злом и несправедливостью на улицах родного города. В душе героини ютится целый выводок личных демонов, с которыми ей придётся договариваться в перерывах между погоней за юбками и разборками с негодяями.

Исполнительными продюсерами числятся сценарист проекта Кэролайн Дрис («Дневники вампира») и Грег Берланти. Производство курируют Berlanti Productions и Warner Bros. Television.

Впервые персонаж появится в декабрьском кроссовере Arrowverse, а сольник стартует в следующем году.

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Темы
 
Бэтвумен
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