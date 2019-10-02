На роль Лунного Рыцаря подыскивают еврейского Зака Эфрона

В августе Marvel Studios объявила о запуске в разработку экранизации комикса «Лунный Рыцарь», правда, не сообщив о проекте никаких деталей. Всё, что до этого момента было у сериала, — официальный логотип. Нынче же появились и кое-какие слухи о кастинге.

Портал Geeks WorldWide на правах эксклюзивности сообщает, будто на титульную роль подыскивают актёра-еврея, желательно, не ассимилированного, а выходца из Израиля. Также желательно, чтобы по типажу он походил на Зака Эфрона. Кто знает, возможно, самого Эфрона в итоге и попросят на роль.

Лунный Рыцарь, чьё настоящее имя Марк Спектор, — антигерой с множественным расстройством личности. Спектор — агент ЦРУ и наёмник — выполнял очередное задание в Египте, но оказался при смерти из-за разногласий с террористом Бушманом. Главного героя ждала верная гибель, но в видении ему явился египетский бог луны Хонсу и спас от смерти в обмен на обещание обрести в лице Спектора аватара для своего земного воплощения. Так началась история Лунного Рыцаря.