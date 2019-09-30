Netflix официально продлил «Очень странные дела» на четвёртый сезон

Пришло время официального заявления. Потоковый сервис Netflix выпустил видеоанонс четвёртого сезона «Очень странных дел». Видеоролик прозрачно намекает, что основные события продолжения перекочуют из Хоукинса на другие локации, предположительно, в мир Обратной стороны.
Согласно данным из информационного бюллетеня Production Weekly, появившимся ещё в июле, проект уже давно продлён, а съёмки четвёртого сезона стартуют в октябре. Между тем создатели сериала Мэтт и Росс Дафферы заключили с Netflix многолетний договор на девятизначную сумму. По условиям сделки, они будут штамповать для стримингового сервиса разнообразные фильмы и сериалы.
В проекте задействованы Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ной Шнапп, Джо Кири, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Сэди Синк, Майя Хоук и другие. Дафферы оставляют за собой обязанности шоураннеров, исполнительных продюсеров, сценаристов и режиссёров сериала.
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