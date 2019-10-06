«Ходячие мертвецы» вернутся с одиннадцатым сезоном и Лорен Коэн

Десятый сезон «Ходячих мертвецов» стартует 6 октября, но если вы надеялись, что этим мучения закончатся, спешим вас разочаровать. Бессмертная зомби-драма уже получила неминуемое продление и тяжёлую артиллерию в придачу — вытаскивать одиннадцатый сезон со дна призвана Лорен Коэн.

Сама актриса, добровольно (вроде как) покинувшая сериал посреди девятого сезона из-за недостойной её зарплаты, уже успела переобуться (и не раз):

Это кажется чем-то нереальным. Я чувствую, что вернулась домой. Это так эмоционально… и я невероятно счастлива быть здесь. Лорен Коэн, когда деньги закончились

Президент AMC Сара Барнетт, как водится, гордится своим сверхуспешным детищем:

«Ходячие мертвецы» вырвались за рамки жанра десять лет назад… И сейчас, выдомый невероятной Анджелой Канг [шоураннер] и одним из самых талантливых актёрских составов на телевидении, его феномен продолжает процветать… Мы невероятно рады возвращению Лорен Коэн, которая так много значит для сериала и его страстной фанбазы по всему миру.

Кроме того, стало известно, что к «одному из самых талантливых актёрских составов на телевидении» в десятом сезоне присоединится Паола Лазаро, которая исполнит роль Принцессы ака Хуаниты Санчез, хорошо знакомой фанатам комикса.