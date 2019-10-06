«Звёздный путь: Дискавери» — первый трейлер и свежие кадры третьего сезона космической фантастики

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис CBS All Access показал на нью-йоркском Comic Con трейлер третьего сезона «Звёздного пути: Дискавери». Ролик хоть и намекает на множество новых испытаний для экипажа космического короля, со стилистами и визажистами у Майкл Бёрнем, кажется, всё в полном порядке.

Продолжение приключенческой фантастики расскажет о том, что происходило с командой космолёта «Дискавери» после случившегося в финале предыдущей телеглавы. Временной прыжок забросил героев на 930 лет вперёд, в далёкое будущее. Впереди новые друзья, новые враги и новые испытания в борьбе за светлое будущее.

В сериале снимаются Соникуа Мартин-Грин, Даг Джонс, Энтони Рэпп, Мишель Йео, Шазад Латиф, Мэри Вайсман, Мэри Чиффо, Джеймс Фрейн, Дэвид Аджала и другие. Шоураннерами третьего сезона выступают Алекс Куртцман и Мишель Парадайз. Производство курируют CBS Television Studios, Secret Hideout, Living Dead Guy Productions и Roddenberry Entertainment.

И кадры: