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Первоисточник: www.ign.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix объявил дату выхода третьего сезона «Принца драконов»

Третий сезон эпического фэнтези «Принц драконов» от потокового сервиса Netflix обзавёлся двумя постерами и датой выхода — анимационный сериал вернётся на экраны с девятью новыми сериями 22 ноября.

Приключенческое фэнтези рассказывает о двух принцах людской расы Каллуме и Эзране, подружившихся с эльфийкой Райлой, не сумевшей выполнить задание и убить обоих. Втроём они отправляются в невероятное и опасное путешествие, чтобы одолеть тёмные силы и принести мир в охваченные войной родные земли. В третьем сезоне Райла и Каллум попадают в Зейдию, а юный Эзран возвращается домой, чтобы занять трон королевства Католис. Между тем пленённый Лорд Вирен начинает по-настоящему понимать, какими влиянием и силой обладает его таинственный союзник — звёздный эльф Аравос.

Создателями мультсериала числятся сценарист «Аватара: Легенды об Аанге» Аарон Ехаз и режиссёр игры Uncharted 3 Джастин Ричмонд. Студия Wonderstorm продюсирует проект.

Постеры сериала «Принц драконов» Постеры сериала «Принц драконов»
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