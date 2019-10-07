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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:
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Завершились съёмки четвёртого сезона «Последнего королевства»

Съёмки четвёртого сезона историко-приключенческой драмы Netflix «Последнее королевство» подошли к концу. Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт сериала, сопроводив новость трогательным фото в обнимающимися братьями по оружию.

Даты выхода — даже приблизительной — у третьего сезона пока нет, но премьеры стоит ждать не раньше середины следующего года.

В продолжении экранизации книжной серии «Саксонские хроники» Бернарда Корнуэлла воин Утред (Александр Дреймон) собирается отправиться в Беббанбург, чтобы наконец отвоевать родовое гнездо у коварного дяди, однако дальнейшие события указывают на то, что его предназначение — продолжить воплощать в жизнь мечту покойного короля Альфреда о единой Британии. Эта нехитрая истина и чувства Утреда к леди Этельфлед заставляют великого воина вернуться в мир политических интриг, грозящих разрозненным землям новой войной.

В сериале также задействованы Иэн Харт, Тоби Регбо, Эмили Кокс, Тимоти Иннес, Элайза Баттерворт, Марк Роули, Милли Брэйди, Джеймс Норткот, Магнус Бруун, Джеппе Бек Ларсен, Стефани Мартини и Джейми Блэкли.

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Последнее королевство
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