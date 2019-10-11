Старт 10-го сезона «Ходячих мертвецов» оказался худшим в истории сериала

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о «Ходячих мертвецах» и их рейтингах. Бесконечная зомби-драма, недавно продлённая кабельным каналом AMC на 11-й сезон, вернулась на экраны 6 октября с неутешительными рейтинговыми показателями.

10-й сезон стартовал эпизодом Lines We Cross, собравшим у экранов 4 млн зрителей, что значительно хуже прошлогоднего старта — первая серия 9-го сезона привлекла к просмотру 6,1 млн зрителей. Премьера 10-го сезона стала самой низкорейтинговой из всех в сериале, а заодно оказалось, что меньше аудитории до сих пор не собирал ни один эпизод «Ходячих». Сразу два антирекорда.

Не лучше обстоят дела и с показателями в ключевых демо. В возрастной категории «18–49 лет» рейтинговая планка снизилась на 44% до 1,4, в категории «25–54 года» — на 34% (1,9).

Впрочем, на планы вещателя по всяческому расширению и углублению зомби-вселенной такая картина, как видно, вовсе не влияет.