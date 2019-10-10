«Американские боги» — первый кадр из третьего сезона тёмного фэнтези

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стараниями кабельного канала Starz в сети появился первый официальный кадр из третьего сезона «Американские боги», демонстрирующий лёгкий ребрендинг персонажей. Мистер Среда изменился незначительно, зато его помощник пустился во все тяжкие.

Съёмки продолжения стартовали в сентябре в Торонто и продлятся, предположительно, до марта. В третьем сезоне тёмного фэнтези о противостоянии старых и новых богов за человечество события будут разворачиваться в заснеженном городке Лейксайд, штат Висконсин.

В сериале снимаются Рики Уиттл, Иэн Макшейн, Джонатан Такер, Эмили Браунинг, Петер Стормаре, Криспин Гловер, Орландо Джонс, Мэрилин Мэнсон, Блайт Даннер, Эрик Джонсон, Доминик Джексон и другие. Шоуаннером третьего сезона выступает Чарльз Игли («Щит», «Хемлок Гроув»). Производством руководит FremantleMedia North America.