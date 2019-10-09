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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Конец ***го мира» — постер с датой выхода второго сезона

Потоковый сервис Netflix опубликовал официальный постер продолжения сериала «Конец ***го мира», который сообщает, что второй сезон чёрной комедии по одноимённому комиксу Чарльза Форсмана выйдет на цифровой платформе 5 ноября.

В центре истории — два подростка в поисках лучшей жизни: замкнутый, считающий себя психопатом и мечтающий об убийстве Джеймс (Алекс Лоутер) и капризная бунтарка Алисса (Джессика Барден), отправившаяся на поиски бросившего её отца. В начале второго сезона Алисса до сих пор пытается примириться с произошедшим два года назад на пляже, а что сталось с Джеймсом, пока остаётся загадкой.

А актёрскому составу проекта присоединилась Наоми Аки («Звёздные войны: Скайуокер. Восход»). Сценарием по-прежнему занимается Чарли Ковелл. Производство на совести Clerkenwell Films и Dominic Buchanan Productions.

Постеры сериала «Конец ***го мира»
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