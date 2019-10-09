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«Рассвет» — трейлер чёрной комедии про школьников и зомби-апокалипсис

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер и постер апокалиптической комедии «Рассвет» о непростой, но не лишённой своеобразного веселья жизни подростков в мире, наполнившемся зомби. Первый сезон экранизации одноимённого комикса выходит 24 октября.

События разворачиваются в постапокалиптическом Глендейле в Калифорнии. 17-летний школьник Джош Уилер (Колин Форд) отправляется на поиски своей пропавшей девушки Сэм (Софи Симнетт) и присоединяется к пёстрой компании подобных себе отщепенцев, куда входят 10-летняя пироманьячка Ангелика (Аливия Элин Линд) и бывший одноклассник Джоша — задира Уэсли Фистс (Остин Крут), превратившийся в самурая-пацифиста. Чтобы выжить, главным героям предстоит спасаться от безжалостных банд в духе «Безумного Макса», кровожадных гулей и остальных опасностей нового мира.

В сериале также снимаются Мэттью Бродерик, Криста Родригес, Грегори Касьян, Коди Кирсли и другие. Создатели проекта — шоураннер Арон Эли Колейт («Звёздный путь: Дискавери») и режиссёр сериала Брэд Пейтон («Рэмпейдж»).

Постер:

Постеры сериала «Рассвет»
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