«Рассвет» — трейлер чёрной комедии про школьников и зомби-апокалипсис

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер и постер апокалиптической комедии «Рассвет» о непростой, но не лишённой своеобразного веселья жизни подростков в мире, наполнившемся зомби. Первый сезон экранизации одноимённого комикса выходит 24 октября.

События разворачиваются в постапокалиптическом Глендейле в Калифорнии. 17-летний школьник Джош Уилер (Колин Форд) отправляется на поиски своей пропавшей девушки Сэм (Софи Симнетт) и присоединяется к пёстрой компании подобных себе отщепенцев, куда входят 10-летняя пироманьячка Ангелика (Аливия Элин Линд) и бывший одноклассник Джоша — задира Уэсли Фистс (Остин Крут), превратившийся в самурая-пацифиста. Чтобы выжить, главным героям предстоит спасаться от безжалостных банд в духе «Безумного Макса», кровожадных гулей и остальных опасностей нового мира.

В сериале также снимаются Мэттью Бродерик, Криста Родригес, Грегори Касьян, Коди Кирсли и другие. Создатели проекта — шоураннер Арон Эли Колейт («Звёздный путь: Дискавери») и режиссёр сериала Брэд Пейтон («Рэмпейдж»).

Постер: