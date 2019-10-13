Телеовощи. Выпуск 305: Что происходит в первобытном мире?

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:44 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:30 —
|Новости
|43:25 —
|Отвечаем на вопросы
|46:56 —
|«Бэтвумен» (Batwoman) — 1x01 (премьера)
|01:03:03 —
|«Нэнси Дрю» (Nancy Drew) — 1x01 (премьера)
|01:08:28 —
|«Екатерина Великая» (Catherine The Great) — 1x01 (премьера)
|01:21:02 —
|«Растя Диона» (Raising Dion) — 1x01 (премьера)
|01:31:23 —
|«Первобытный человек» (Primal) — 1x01 (премьера)
|01:41:20 —
|«Достать коротышку» — 3x01 (премьера сезона)
|01:42:29 —
|«Калейдоскоп ужасов» — 1x02
|01:50:55 —
|«Зло» — 1x02
|01:56:44 —
|«Новобранец» — 2x02
|02:02:40 —
|«Игроки» — 5x07
|02:05:14 —
|«Робоцып» — 10x03—04
|02:10:20 —
|«Южный Парк» — 23x03
|02:14:30 —
|«Захват» — 1x06 (впечатления Льва)
|02:15:30 —
|«Прослушка» — 2x01
|02:22:35 —
|«Вавилон 5» — 1x11 (впечатления Юры)
|02:28:31 —
|«Семнадцать мгновений весны» — 1x08 (впечатления Ларисы)
|02:43:36 —
|«Теория Большого взрыва» — 1x07 (впечатления Михаила)
|02:48:29 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:19 —
|«Булл» — 4x03
|09:35 —
|«Блудный сын» — 1x02—03
|17:52 —
|«Совершенная гармония» — 1x02
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