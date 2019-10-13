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Телеовощи. Выпуск 305: Что происходит в первобытном мире?
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Подкасты
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СкороТелеовощи (видео)
СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в октябре

14 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
15 Вт21:45ЕВА (трансляция)
16 СрНоль кадров в секунду (аудио)
16 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
17 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

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18 ПтЕВА (аудио)
18 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
19 СбТелеовощи (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 305: Что происходит в первобытном мире?
 
21ЕВА – 341: Нашествие попаданцев
 
48Лазер-шоу «Три дебила» – 374: «Джокер» и несколько фильмов от Netflix
 
7Ноль кадров в секунду – 285: ИгроМир Джокера
 
13Телеовощи – 304: Самые прогрессивные и смешные
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 373: «К звёздам», союз Sony и Marvel, опасный «Джокер»
 
1Ноль кадров в секунду – 284: Спорт с подвохом
 
11ЕВА
 
 
17Телеовощи – 303: Хорошо, что закончились
 
7ЕВА – 339: Иногда алкасты возвращаются
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