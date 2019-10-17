«Человек в высоком замке» — трейлер финального сезона фантастической драмы

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Amazon выкатил полноценный трейлер четвёртого — заключительного — сезона «Человека в высоком замке». Фантастическая драма в последний раз вернётся на экраны 15 ноября.

Вольная экранизация одноимённого романа-антиутопии Филипа К. Дика повествует о безрадостной альтернативной реальности, где Гитлер выиграл Вторую мировую войну: восточное побережье США с тех пор находится под контролем нацистской Германии, а западное отошло Японии. Нейтральные земли между зонами влияния послужили убежищем для движения Сопротивления во главе с таинственным Человеком в высоком замке.

В проекте задействованы Алекса Давалос, Руфус Сьюэл, Джоэль де ла Фуэнте, Джейсон О’Мара, Чела Хорсдэл, Фрэнсис Тёрнер и другие. Шоураннерами финала значатся Дэниел Персивал («Ответный удар») и Дэвид Скарпа («Все деньги мира»).