 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Нил Патрик Харрис попал в «Матрицу 4» Шоураннер третьего сезона «Сорвиголовы» возглавил продолжение «Карнивал Роу» Disney наняла Джину Дэвис следить за гендерными предрассудками и повышать инклюзивность Николас Виндинг Рефн снимет многосерийный ребут «Маньяка-полицейского» для HBO Сценарий шестого сезона «Острых козырьков» почти готов
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Человек в высоком замке» — трейлер финального сезона фантастической драмы

Стриминговый сервис Amazon выкатил полноценный трейлер четвёртого — заключительного — сезона «Человека в высоком замке». Фантастическая драма в последний раз вернётся на экраны 15 ноября.

Вольная экранизация одноимённого романа-антиутопии Филипа К. Дика повествует о безрадостной альтернативной реальности, где Гитлер выиграл Вторую мировую войну: восточное побережье США с тех пор находится под контролем нацистской Германии, а западное отошло Японии. Нейтральные земли между зонами влияния послужили убежищем для движения Сопротивления во главе с таинственным Человеком в высоком замке.

В проекте задействованы Алекса Давалос, Руфус Сьюэл, Джоэль де ла Фуэнте, Джейсон О’Мара, Чела Хорсдэл, Фрэнсис Тёрнер и другие. Шоураннерами финала значатся Дэниел Персивал («Ответный удар») и Дэвид Скарпа («Все деньги мира»).

+ Обсудить
Темы
 
Видео Человек в высоком замке
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Создатель «Человека в высоком замке» готовит сериал «Эйзенхорн» по вселенной Warhammer 40,000
 
«Террор» — трейлер
 
AMC экранизирует «Террор» Дэна Симмонса

Тоже интересно

 
Кино Основатель студии Pixar Джон Лассетер на время покидает свой пост
 
Кино «Чужой: Завет» — постеры
 
Кино Инклюзивность и многообразие — новый золотой стандарт киновселенной Marvel
 
Кино Искусство в массы: «Чёрная пантера» возвращается в кинотеатры с бесплатными показами
 
Кино Съёмки нового «Бэтмена» начнутся не раньше ноября
 
«Игра престолов»: горячие комментарии от Эмилии Кларк
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в октябре

18 ПтЕВА (аудио)
18 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
19 СбТелеовощи (аудио)
20 ВсТелеовощи (видео)
20 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
21 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
22 Вт21:45ЕВА (трансляция)
23 СрНоль кадров в секунду (аудио)
23 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 375: «Гемини», «Эль Камино: Во все тяжкие» и «Бэтмен и Робин»
 
2Ноль кадров в секунду – 286: Растягивающаяся мусульманка
 
13ЕВА
 
 
10Телеовощи – 305: Что происходит в первобытном мире?
 
22ЕВА – 341: Нашествие попаданцев
 
49Лазер-шоу «Три дебила» – 374: «Джокер» и несколько фильмов от Netflix
 
7Ноль кадров в секунду – 285: ИгроМир Джокера
 
13Телеовощи – 304: Самые прогрессивные и смешные
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 373: «К звёздам», союз Sony и Marvel, опасный «Джокер»
 
1Ноль кадров в секунду – 284: Спорт с подвохом
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru