«Пацаны» — свежие кадры со съёмочной площадки второго сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Твиттер-аккаунт Toronto Filming выложил в сеть свежие кадры со съёмочной площадки второго сезона «Пацанов». Кроме прочего снимки знакомят зрителей с новым персонажем в исполнении Аи Кэш — супергероиней Шторм. Правда, пока не во плоти, а на транспаранте.

Съёмки продолжения сверхсупешной экранизации одноимённого культового комикса Гарта Энниса идут полным ходом под бдительным присмотром шоураннера проекта Эрика Крипке («Сверхъестественное»).

Помимо Кэш к основному составу первого сезона, возглавляемому Карлом Урбаном и Энтони Старром, присоединились Горан Вишнич и Клаудия Думит.

Второй сезон кровавого боевика выйдет на потоковом сервисе Amazon в следующем году.