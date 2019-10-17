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«Пацаны» — свежие кадры со съёмочной площадки второго сезона

Твиттер-аккаунт Toronto Filming выложил в сеть свежие кадры со съёмочной площадки второго сезона «Пацанов». Кроме прочего снимки знакомят зрителей с новым персонажем в исполнении Аи Кэш — супергероиней Шторм. Правда, пока не во плоти, а на транспаранте.

Съёмки продолжения сверхсупешной экранизации одноимённого культового комикса Гарта Энниса идут полным ходом под бдительным присмотром шоураннера проекта Эрика Крипке («Сверхъестественное»).

Помимо Кэш к основному составу первого сезона, возглавляемому Карлом Урбаном и Энтони Старром, присоединились Горан Вишнич и Клаудия Думит.

Второй сезон кровавого боевика выйдет на потоковом сервисе Amazon в следующем году.

Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны»
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