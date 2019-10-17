«Очень странные дела» — самый популярный сериал на Netflix

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В рамках своего квартального отчёта потоковый сервис Netflix сообщил, что развесёлый третий сезон «Очень странных дел» даровал сериалу звание самого востребованного оригинального проекта цифровой платформы — за первый месяц после премьеры продолжения к просмотру третьего сезона приобщилось более 64 млн подписчиков, что является абсолютным рекордом.

Правда, стоит помнить, что под просмотром Netflix подразумевает хотя бы один на 70% отсмотренный эпизод сезона.

Предыдущим рекордсменом числилась «Академия Амбрелла», чей первый сезон за первый месяц после премьеры посмотрело 45 млн подписчиков.

Мистический триллер в стиле ретро от братьев Дафферов повествует о противостоянии жителей крохотного Хоукинса и чудовищ Обратной стороны. Съёмки четвёртого и, поговаривают, последнего сезона уже начались и проходят в атмосфере строжайшей секретности. Когда ждать возвращения сериала на экраны, пока неизвестно.