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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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«Очень странные дела» — самый популярный сериал на Netflix

В рамках своего квартального отчёта потоковый сервис Netflix сообщил, что развесёлый третий сезон «Очень странных дел» даровал сериалу звание самого востребованного оригинального проекта цифровой платформы — за первый месяц после премьеры продолжения к просмотру третьего сезона приобщилось более 64 млн подписчиков, что является абсолютным рекордом.

Правда, стоит помнить, что под просмотром Netflix подразумевает хотя бы один на 70% отсмотренный эпизод сезона.

Предыдущим рекордсменом числилась «Академия Амбрелла», чей первый сезон за первый месяц после премьеры посмотрело 45 млн подписчиков.

Мистический триллер в стиле ретро от братьев Дафферов повествует о противостоянии жителей крохотного Хоукинса и чудовищ Обратной стороны. Съёмки четвёртого и, поговаривают, последнего сезона уже начались и проходят в атмосфере строжайшей секретности. Когда ждать возвращения сериала на экраны, пока неизвестно.

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Темы
 
Очень странные дела
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