Фантастическая драма «Пандора» получила от The CW второй сезон

В копилку бессмысленных и беспощадных продлений телеканала The CW добавлена фантастическая экшен-драма «Пандора» — сериал официально получит от вещателя второй сезон, с которым вернётся на экраны следующим летом.

Рейтинговый анамнез у проекта напоминает оный у другого недавно продлённого сериала — фэнтези «Аванпост». В среднем каждый новый эпизод проекта собирал у экранов 544 тыс. человек при рейтинговой показателе 0,12 в ключевой возрастной категории «18–49 лет».

2199 год. Потерявшая семью Джакс (Присцилла Квинтана) обретает новую жизнь в тренировочной академии Земли, где девушка вместе с друзьями учится защищать галактику от инопланетных и внутренних угроз. Но как только связанные с её происхождением тайны начинают всплывать на поверхность, Джакс отправляется на поиски правды и ответа на вопрос, кто она — спасительница человечества или орудие его уничтожения.

В сериале также снимаются Оливер Денч, Рашель Банно, Джон Харлан Ким, Бен Рэдклифф, Банита Сандху, Мартин Бобб-Семпл и Ноа Хантли. Исполнительными продюсерами числятся Марк А. Олтмэн («Библиотекари»), Стивен Криозер («Касл») и Карин Мартин («Море соблазна»).