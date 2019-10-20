Новые сериалы 21–27 октября

Сериальная неделя приготовила всего две телепремьеры. Кабельный канал HBO покажет первый эпизод комедийной драмы «Миссис Флетчер» об одинокой женщине в поисках нового смысла жизни, а на потоковом сервисе Netflix выйдет полный первый сезон чёрной комедии про зомби-апокалипсис «Рассвет». Среди прочих со вторым сезоном возвращается «Касл Рок» — хорррор по мирам Стивена Кинга от Hulu, а вышеупомянутый Netflix покажет ещё и второй сезон комедии «Метод Комински».
Среда, 23 октября
триллер, мистика
В ролях Лиззи Каплан, Тим Роббинс, Гаррет Хедлунд, Элси Фишер, Юсра Варсама, Бархад Абди
Создатель Сэм Шоу
Местом действия хоррор-антологии является вымышленный городок Касл-Рок из вселенной мастера ужасов Стивена Кинга, где разворачиваются события нескольких фантастических рассказов и романов автора. Повествование объединяет персонажей и связанные с ними жуткие истории, происходившие в окружённом непроходимыми лесами городке штата Мэн.
Четверг, 24 октября
комедия, триллер, фантастика
В ролях Колин Форд, Софи Симнетт, Аливия Элин Линд, Остин Крут, Мэттью Бродерик, Криста Родригес
Создатель Арон Эли Колейт, Брэд Пейтон
События разворачиваются в постапокалиптическом Глендейле в Калифорнии. 17-летний школьник Джош Уилер отправляется на поиски своей пропавшей девушки Сэм и присоединяется к пёстрой компании подобных себе отщепенцев, куда входят 10-летняя пироманьячка Ангелика и бывший одноклассник Джоша — задира Уэсли Фистс, превратившийся в самурая-пацифиста. Чтобы выжить, главным героям предстоит спасаться от безжалостных банд в духе «Безумного Макса», кровожадных гулей и остальных опасностей нового мира.
комедия
В ролях Эрик Маккормак, Дебра Мессинг, Меган Маллалли, Шон Хейс, Шелли Моррисон, Гарри Конник мл.
Создатель Дэвид Кохэн, Макс Мучник
Сюжет крутится вокруг четырёх главных героев: Уилла Трумана, адвоката-гея, его лучшей подруги Грейс Адлер, молодой женщины, управляющей собственной дизайнерской фирмой, Карен Уокер, очень богатой светской дамы, по собственной прихоти работающей у Грейс ассистентом, а также Джека Макфарленда, друга Уилла, вечно безработного актёра. Действие происходит в Нью-Йорке.
Пятница, 25 октября
комедия
В ролях Майкл Дуглас, Алан Аркин, Сара Бэйкер, Нэнси Трэвис, Дженна Линг Адамс, Кейси Томас Браун
Создатель Чак Лорри
Это полная забавных происшествий история о многолетней дружбе знаменитого голливудского преподавателя актёрского мастерства Сэнди Комински, в прошлом пережившего яркий, но короткий миг славы, и его многострадального агента Нормана.
мультфильм, комедия, драма
В ролях Уилл Арнетт, Эми Седарис, Элисон Бри, Аарон Пол, Пол Ф. Томпкинс, Адам Коновер
Создатель Рафаэль Боб-Ваксберг
Мультсериал, полный сатиры и абсурдистского юмора, рассказывает о буднях бывшей телезвезды, а ныне жеребца среднего возраста — циника и бездельника, страдающего от алкоголизма, одиночества и ненависти к себе.
Воскресенье, 27 октября
комедия, драма, мини-сериал
В ролях Кэтрин Хан, Кейси Уилсон, Джексон Уайт, Джен Ричардс, Эмма Кингсли, Оуэн Тиг
Создатель Том Перротта
Одинокая разведённая мать, недавно отправившая своего единственного сына на учёбу в колледж, решает заново открыть для себя жизнь и любовь во всех её проявлениях, позволив себе то, о чём раньше и не помышляла.
комедия
В ролях Томас Миддлдитч, Ти Джей Миллер, Джош Бренер, Мартин Старр, Кумэйл Нанджиани, Кристофер Эван Уэлш
Создатель Майк Джадж, Джон Альтшулер, Дэйв Крински
Сериал Майка Джаджа и Алека Берга рассказывает о талантливых друзьях-айтишниках, упорно и с переменным успехом трудящихся в знаменитой Кремниевой долине, дабы прославиться и разбогатеть. Возможно, к концу шестого сезона главные герои достигнут-таки всего, к чему столько лет стремились.