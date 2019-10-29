«Мандалорец» — свежий трейлер космического вестерна

Фантастический боевик «Мандалорец» потокового сервиса Disney+ обзавёлся вторым официальным трейлером, где центральный персонаж наконец-то обрёл голос. Долгожданный сериал, расширяющий легендарную вселенную «Звёздных войн», стартует 12 ноября.
Восьмисерийный приключенческий экшен Джона Фавро и Дэйва Филони поведает о богатых на события скитаниях одинокого стрелка по дальним рубежам далёкой-далёкой галактики в смутные времена после падения Империи. В основном актёрском составе значатся Педро Паскаль, Джина Карано, Джанкарло Эспозито, Ник Нолти, Эмили Суоллоу, Карл Уэзерс, Омид Абтахи и Вернер Херцог.
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