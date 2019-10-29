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«Мандалорец» — свежий трейлер космического вестерна

Фантастический боевик «Мандалорец» потокового сервиса Disney+ обзавёлся вторым официальным трейлером, где центральный персонаж наконец-то обрёл голос. Долгожданный сериал, расширяющий легендарную вселенную «Звёздных войн», стартует 12 ноября.

Восьмисерийный приключенческий экшен Джона Фавро и Дэйва Филони поведает о богатых на события скитаниях одинокого стрелка по дальним рубежам далёкой-далёкой галактики в смутные времена после падения Империи. В основном актёрском составе значатся Педро Паскаль, Джина Карано, Джанкарло Эспозито, Ник Нолти, Эмили Суоллоу, Карл Уэзерс, Омид Абтахи и Вернер Херцог.

36 Обсудить
Темы
 
Видео Мандалорец
 
tnrprog
Лучший комментарий
+28

Картинка сериальная, местами очень бюджетная.

С этим невозможно согласиться в мире, где есть сериалы CW
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