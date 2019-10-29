Freeform снимет сериал по мотивам «Божественной комедии» про ад под Лос-Анджелесом

Телеканал для подростков Freeform надумал протащить своих зрителей по всем кругам ада, взявшись за «Божественную комедию». В разработку уходит сериал под названием «Ад Данте» (Dante's Inferno). Проект не имеет никакого отношения к одноимённой компьютерной игре.

Современное переосмысление бессмертного творения Данте Алигьери расскажет о демонической изнанке Лос-Анджелеса. В центре истории — девушка по имени Грэйс Данте, у которой непростая жизнь: главной героине приходится присматривать за матерью-наркоманкой и проблемным братом, отказавшись ото всех планов на будущее. Но однажды все её мечты начинают невероятным образом сбываться; правда, за этой благодатью стоит сам Дьявол. Чтобы перехитрить его, Грэйс придётся совершить путешествие через самый натуральный ад.

Этан Райфф и Сайрус Ворис, вместе работавшие над «Робином Гудом» и «Падением ордена», пишут сценарий в соавторстве с Ниной Фиоре и Джоном Эррерой — сценаристами «Рассказа служанки».