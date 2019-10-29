 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
PC-версию Death Stranding анонсировали официально Новости аниме — лучшее за неделю «Дракула» — тизер кровавого триллера от Стивена Моффата и Марка Гэтисса Канал The CW готовит приквел сериала «Сотня» Бенджен Старк из «Игры престолов» перебрался в мир «Властелина колец»
8
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Freeform снимет сериал по мотивам «Божественной комедии» про ад под Лос-Анджелесом

Телеканал для подростков Freeform надумал протащить своих зрителей по всем кругам ада, взявшись за «Божественную комедию». В разработку уходит сериал под названием «Ад Данте» (Dante's Inferno). Проект не имеет никакого отношения к одноимённой компьютерной игре.

Современное переосмысление бессмертного творения Данте Алигьери расскажет о демонической изнанке Лос-Анджелеса. В центре истории — девушка по имени Грэйс Данте, у которой непростая жизнь: главной героине приходится присматривать за матерью-наркоманкой и проблемным братом, отказавшись ото всех планов на будущее. Но однажды все её мечты начинают невероятным образом сбываться; правда, за этой благодатью стоит сам Дьявол. Чтобы перехитрить его, Грэйс придётся совершить путешествие через самый натуральный ад.

Этан Райфф и Сайрус Ворис, вместе работавшие над «Робином Гудом» и «Падением ордена», пишут сценарий в соавторстве с Ниной Фиоре и Джоном Эррерой — сценаристами «Рассказа служанки».

8 Обсудить
Темы
 
Ад Данте
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Аниме Обзор аниме-новинок зимнего сезона 2010 года
 
Freeform снимет сериал по мотивам «Божественной комедии» про ад под Лос-Анджелесом

Тоже интересно

 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Дюнкерк»
 
Кино С Новым годом!
 
Кино «Артемис Фаул» — первый тизер-трейлер диснеевского фильма
 
Кино «Чужой: Завет» — пролог
 
Кино Marvel ищет открытого гея для фильма «Вечные»
 
Кино «Вратарь галактики» — тизер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в декабре

1 ПтЕВА (аудио)
1 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
2 СбТелеовощи (аудио)
3 ВсТелеовощи (видео)
3 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
4 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
6 СрНоль кадров в секунду (аудио)
6 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
7 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 288.1: Как потерять уважение, которого уже нет
 
18Лазер-шоу «Три дебила» – 377: «Текст» и тайна 25-го кадра
 
11ЕВА
 
 
14Телеовощи – 307: Немецкий мужской пёрдж
 
8Ноль кадров в секунду – 287: Сакральная цель гуся
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 376: Малефисента, Zомбилэнд и другие ненужные сиквелы
 
18ЕВА – 343: Не убить, так покромсать
 
10Телеовощи – 306: Джин-мазахист и ретард с пистолетом
 
36Лазер-шоу «Три дебила» – 375: «Гемини», «Эль Камино: Во все тяжкие» и «Бэтмен и Робин»
 
9Ноль кадров в секунду – 286: Растягивающаяся мусульманка
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru