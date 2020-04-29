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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Фиби Уоллер-Бридж оставила себе стену пенисов из сериала «Дрянь»

Женщина множества талантов Фиби Уоллер-Бридж, создательница, сценаристка и исполнительница главной роли в сериале «Дрянь», не ушла со съёмок своего детища с пустыми руками. Как известно, многие актёры любят уносить на память какой-либо реквизит, но и здесь Уоллер-Бридж осталась верна себе, забрав самое ценное — стену из пенисов на любой вкус, дело рук мачехи главной героини в исполнении Оливии Колман.

Теперь, этот плод перевозбуждённого воображения гордо украшает прихожую Уоллер-Бридж, вгоняя в краску всех, кто к ней приходит. Сама же она, по её собственному признанию, просто о них забыла:

Вы знаете, как это бывает — кладёшь что-то дома и просто перестаёшь думать об этом. Предмет становится для тебя словно невидимым, и ты забываешь, что у тебя есть 12 массивных пенисов прямо у входной двери.

 
Фиби Уоллер-Бридж, ничего необычного

Вспомнить помог курьер, сразу заметивший слона в комнате:

Я словно впервые увидела их за много лет, и воскликнула: «Боже мой, извините». В ответ он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Это искусство. Никогда не извиняйтесь за искусство».

И да, когда-нибудь актриса надеется найти всему этому добру практическое применение…например, сделать из них вешалку для шляп.

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Дрянь
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