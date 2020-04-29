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Обещанное возвращение: комедия «Рино 911!» обзавелась трейлером и датой выхода

Взрывы, перестрелки, сумки с кэшем. Потоковый сервис Quibi опубликовал трейлер возрождённого мокьюментари «Рино 911!» и о дате выхода не забыл — новые эпизоды сериала будут доступны подписчикам цифровой платформы с 4 мая.

С 2003-го по 2009 год многосерийная комедия выходила на Comedy Central и за это время успела обзавестись немалым количеством поклонников, которых необычайно порадовали новости о возрождении любимого сериала.

Состоящая из импровизаций многосерийная пародия на реалити-шоу от Томаса Леннона, Роберта Бена Гаранта и Керри Кенни-Сильвер продолжит рассказывать о работе американской полиции. Вышеозначенное трио сценаристов возвращается к своим ролям вместе с остальными участниками оригинального актёрского состава Ниси Нэш, Венди Маклендон-Кови, Карлосом Алазраки, Иэном Робертсом и Седриком Ярбро.

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Видео Рино 911!
 19 мартаQuibi возвращает на экраны мокьюментари «Рино 911!»
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2ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду – 314: Скандалы и желтизна
 
 
12Телеовощи – 337: K-pop & Газманов
 
10Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 97: Микротранзакции, реклама и Raid: Shadow Legends
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 402: Неудачный ромком от Netflix, BadComedian и Егор Крид
 
8ЕВА – 369: Коронавирус против аниме
 
3Ноль кадров в секунду – 313: Metal Gear Evil 4
 
14Телеовощи – 336: Сверхбабка и дрын
 
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