Обещанное возвращение: комедия «Рино 911!» обзавелась трейлером и датой выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Взрывы, перестрелки, сумки с кэшем. Потоковый сервис Quibi опубликовал трейлер возрождённого мокьюментари «Рино 911!» и о дате выхода не забыл — новые эпизоды сериала будут доступны подписчикам цифровой платформы с 4 мая.

С 2003-го по 2009 год многосерийная комедия выходила на Comedy Central и за это время успела обзавестись немалым количеством поклонников, которых необычайно порадовали новости о возрождении любимого сериала.

Состоящая из импровизаций многосерийная пародия на реалити-шоу от Томаса Леннона, Роберта Бена Гаранта и Керри Кенни-Сильвер продолжит рассказывать о работе американской полиции. Вышеозначенное трио сценаристов возвращается к своим ролям вместе с остальными участниками оригинального актёрского состава Ниси Нэш, Венди Маклендон-Кови, Карлосом Алазраки, Иэном Робертсом и Седриком Ярбро.