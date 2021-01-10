Новые сериалы 11–17 января: «ВандаВижн», «Бэтвумен» и другие новинки

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ABC (US)

Джина — мать двоих детей, уехавших на тысячи километров от дома строить свою взрослую жизнь. Но когда главная героиня понимает, что её место рядом с семьёй и отправляется погостить у дочери и сына, те вдруг понимают, что, возможно, куда больше нуждаются в маминой поддержке, чем думали.

Телеканал ABC не жалеет сдавать позиции и продолжает строгать семейные комедии, причём даже не особенно мудрит с сюжетными завязками. Поэтому зрителей ждёт очередная история о том, как деятельный родитель активно вмешивается в жизнь своих взрослых детей.