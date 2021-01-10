Новые сериалы 11–17 января: «ВандаВижн», «Бэтвумен» и другие новинки

Возглавит лаконичный список многосерийных премьер главный сериал недели — супергеройский ситком «ВандаВижн» производства Marvel Studios. Вторая премьера — семейная комедия ABC «Позвоните маме» с Кирой Седжвик в главной роли. Вдобавок на малые экраны возвращается со вторым сезоном психологический триллер «Прислуга» М. Найта Шьямалана. А для любителей экзотических развлечений припасена обновлённая «Бэтвумен».
Вторник, 12 января
драма, комедия, детектив
В ролях Майкл Шин, Финн Джонс, Беллами Янг, Лу Даймонд Филлипс, Аврора Перрино, Фрэнк Хартс
Создатель Крис Федак, Сэм Склавер
Смесь психологического триллера и семейной драмы поведает о страдающем неврозами психологе-криминалисте из Нью-Йорка Малкольме Брайте, который блестяще разбирается в образе мыслей маньяков, потому что приходится сыном знаменитому серийному убийце Хирургу. Малкольм помогает полиции раскрывать преступления и временами вынужден общаться с ненавистным ему отцом, а родитель не устаёт напоминать отпрыску, что между ними на самом деле очень много общего.
драма
В ролях Эмили Ванкэмп, Тассо Фельдман, Мэтт Зукри, Маниш Дайал, Мелина Канакаредес, Джессика Мизел
Создатель Хейли Схоре, Рошан Сетхи
Это история о молодом докторе-идеалисте, приступившем к работе в больнице под началом блестящего старшего резидента, который не мыслит категориями добра и зла в современной медицине. Его ментор спасает жизни, но далёк от клишированного образа непогрешимого эскулапа.
Среда, 13 января
комедия
В ролях Кира Седжвик, Патрик Браммалл, Рэйчел Сеннотт, Джои Брэгг, Остин Крют, Эмма Кэймарс
Создатель Аллан Райс, Кари Лицер
Джина — мать двоих детей, уехавших на тысячи километров от дома строить свою взрослую жизнь. Но когда главная героиня понимает, что её место рядом с семьёй и отправляется погостить у дочери и сына, те вдруг понимают, что, возможно, куда больше нуждаются в маминой поддержке, чем думали.
Телеканал ABC не жалеет сдавать позиции и продолжает строгать семейные комедии, причём даже не особенно мудрит с сюжетными завязками. Поэтому зрителей ждёт очередная история о том, как деятельный родитель активно вмешивается в жизнь своих взрослых детей.
Пятница, 15 января
фантастика
В ролях Пол Беттани, Элизабет Олсен, Кэтрин Хан, Тейона Паррис, Кэт Деннингс, Рэндалл Парк
Создатель Жак Шеффер
Сюрреалистичный сюжет сплетёт воедино супергероические приключения и ситком. Поначалу Алая ведьма и Вижн живут идиллической жизнью семейства простых смертных. Но фальшивый рай моментально разваливается, стоит лишь героям заподозрить, что их окружает не реальность, а искусно построенная иллюзия.
Marvel Studios презентует свой первый сериал, официально входящий в канон MCU. Критики уже оставили первые отзывы о супергеройском ситкоме, назвав его смелым экспериментом, который удался.
триллер, мистика
В ролях Тоби Кеббелл, Лорен Эмброуз, Руперт Гринт, Нелл Тайгер Фри, Филлип Джеймс Бреннон, С. Дж. Сон
Создатель Тони Басгэллоп
Шон и Дороти Тёрнеры из Филадельфии недавно потеряли своего годовалого малыша и пытаются справиться со страшной трагедией нетривиальным образом. Супруги держат в доме куклу, с которой обращаются как с живым младенцем, и Дороти настолько погружается в иллюзию, что нанимает для куклы няню. С её приходом, может статься, беды у несчастных Тёрнеров только начинаются.
анимационный, комедия, фэнтези
В ролях Эбби Джейкобсон, Нат Факсон, Эрик Андре, Джон Димаджио, Билли Уэст, Морис Ламарш
Создатель Мэтт Гроунинг
События разворачиваются в захудалом королевстве Дримлэнд, где обитают сильно пьющая молодая принцесса Бин, её личный демон Люси и неизменный компаньон по злоключениям — сварливый эльф Эльфо. Путешествующая по стране троица встретит на своём пути огров, фей, гарпий, чертей, троллей, морских чудовищ и множество самых обыкновенных дураков.
Воскресенье, 17 января
фантастика, драма
В ролях Руби Роуз, Элизабет Энвейс, Рэйсел Скасртен, Дюгрей Скотт, Сэм Литтфилд, Камрус Джонсон
Создатель Кэролайн Дрис
Второй сезон расскажет о Райан Уайлдер — духовной наследнице пропавшей Кейт Кейн. Бомжующая лесбиянка с тёмным прошлым натыкается на супергеройские доспехи и примеривает их, чтобы справиться с собственными проблемами, но вместе с мантией Бэтвумен героиня невольно взваливает на свои плечи ответственность за судьбы всего мегаполиса. Выбор невелик: выбрасывать доспехи и бомжевать дальше или становиться супергероиней на полную ставку.