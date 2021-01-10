 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
«Чудо-женщину: 1984» закидали гнилыми помидорами Альтернативная «Стража» разжилась свежими кадрами из первых эпизодов Джемма Артертон сожалеет о роли девушки Бонда — она просто остро нуждалась в деньгах Пара юных звёзд сыграет в комедии про убийства взрослых «Ориент» — первый тизер аниме о противостоянии самураев и монстров
СЕРИАЛЫ
541
 
Прямая ссылка на новость:

Новые сериалы 11–17 января: «ВандаВижн», «Бэтвумен» и другие новинки

Возглавит лаконичный список многосерийных премьер главный сериал недели — супергеройский ситком «ВандаВижн» производства Marvel Studios. Вторая премьера — семейная комедия ABC «Позвоните маме» с Кирой Седжвик в главной роли. Вдобавок на малые экраны возвращается со вторым сезоном психологический триллер «Прислуга» М. Найта Шьямалана. А для любителей экзотических развлечений припасена обновлённая «Бэтвумен».

Вторник, 12 января

 
Сезон2
Fox
Блудный сын Prodigal Son

драма, комедия, детектив

В ролях Майкл Шин, Финн Джонс, Беллами Янг, Лу Даймонд Филлипс, Аврора Перрино, Фрэнк Хартс

Создатель Крис Федак, Сэм Склавер

Смесь психологического триллера и семейной драмы поведает о страдающем неврозами психологе-криминалисте из Нью-Йорка Малкольме Брайте, который блестяще разбирается в образе мыслей маньяков, потому что приходится сыном знаменитому серийному убийце Хирургу. Малкольм помогает полиции раскрывать преступления и временами вынужден общаться с ненавистным ему отцом, а родитель не устаёт напоминать отпрыску, что между ними на самом деле очень много общего.

Видео

 
Сезон4
FOX
Ординатор The Resident

драма

В ролях Эмили Ванкэмп, Тассо Фельдман, Мэтт Зукри, Маниш Дайал, Мелина Канакаредес, Джессика Мизел

Создатель Хейли Схоре, Рошан Сетхи

Это история о молодом докторе-идеалисте, приступившем к работе в больнице под началом блестящего старшего резидента, который не мыслит категориями добра и зла в современной медицине. Его ментор спасает жизни, но далёк от клишированного образа непогрешимого эскулапа.

Видео

Среда, 13 января

 
Премьера+
ABC (US)
Позвоните маме Call Your Mother

комедия

В ролях Кира Седжвик, Патрик Браммалл, Рэйчел Сеннотт, Джои Брэгг, Остин Крют, Эмма Кэймарс

Создатель Аллан Райс, Кари Лицер

Джина — мать двоих детей, уехавших на тысячи километров от дома строить свою взрослую жизнь. Но когда главная героиня понимает, что её место рядом с семьёй и отправляется погостить у дочери и сына, те вдруг понимают, что, возможно, куда больше нуждаются в маминой поддержке, чем думали.

Телеканал ABC не жалеет сдавать позиции и продолжает строгать семейные комедии, причём даже не особенно мудрит с сюжетными завязками. Поэтому зрителей ждёт очередная история о том, как деятельный родитель активно вмешивается в жизнь своих взрослых детей.

Пятница, 15 января

 
Премьера+
Disney+
ВандаВижн WandaVision

фантастика

В ролях Пол Беттани, Элизабет Олсен, Кэтрин Хан, Тейона Паррис, Кэт Деннингс, Рэндалл Парк

Создатель Жак Шеффер

Сюрреалистичный сюжет сплетёт воедино супергероические приключения и ситком. Поначалу Алая ведьма и Вижн живут идиллической жизнью семейства простых смертных. Но фальшивый рай моментально разваливается, стоит лишь героям заподозрить, что их окружает не реальность, а искусно построенная иллюзия.

Marvel Studios презентует свой первый сериал, официально входящий в канон MCU. Критики уже оставили первые отзывы о супергеройском ситкоме, назвав его смелым экспериментом, который удался.

Видео

 
Сезон2
Apple TV+
Прислуга Servant

триллер, мистика

В ролях Тоби Кеббелл, Лорен Эмброуз, Руперт Гринт, Нелл Тайгер Фри, Филлип Джеймс Бреннон, С. Дж. Сон

Создатель Тони Басгэллоп

Шон и Дороти Тёрнеры из Филадельфии недавно потеряли своего годовалого малыша и пытаются справиться со страшной трагедией нетривиальным образом. Супруги держат в доме куклу, с которой обращаются как с живым младенцем, и Дороти настолько погружается в иллюзию, что нанимает для куклы няню. С её приходом, может статься, беды у несчастных Тёрнеров только начинаются.

Видео

 
Сезон3
Netflix
Разочарование Disenchantment

анимационный, комедия, фэнтези

В ролях Эбби Джейкобсон, Нат Факсон, Эрик Андре, Джон Димаджио, Билли Уэст, Морис Ламарш

Создатель Мэтт Гроунинг

События разворачиваются в захудалом королевстве Дримлэнд, где обитают сильно пьющая молодая принцесса Бин, её личный демон Люси и неизменный компаньон по злоключениям — сварливый эльф Эльфо. Путешествующая по стране троица встретит на своём пути огров, фей, гарпий, чертей, троллей, морских чудовищ и множество самых обыкновенных дураков.

Видео

Воскресенье, 17 января

 
Сезон2
The CW
Бэтвумен Batwoman

фантастика, драма

В ролях Руби Роуз, Элизабет Энвейс, Рэйсел Скасртен, Дюгрей Скотт, Сэм Литтфилд, Камрус Джонсон

Создатель Кэролайн Дрис

Второй сезон расскажет о Райан Уайлдер — духовной наследнице пропавшей Кейт Кейн. Бомжующая лесбиянка с тёмным прошлым натыкается на супергеройские доспехи и примеривает их, чтобы справиться с собственными проблемами, но вместе с мантией Бэтвумен героиня невольно взваливает на свои плечи ответственность за судьбы всего мегаполиса. Выбор невелик: выбрасывать доспехи и бомжевать дальше или становиться супергероиней на полную ставку.

Видео

+ Обсудить
Темы
 
Превью
 9 январяСтранный, яркий, ни на что не похожий — первые отзывы о сериале Marvel Studios «ВандаВижн» 11 декабря 2020 годаСтрашные тайны Лиэнн Грейсон выйдут наружу во втором сезоне «Прислуги» М. Найта Шьямалана (трейлер) 16 декабря 2020 годаТриллер «Прислуга» М. Найта Шьямалана получил третий сезон 5 январяСупергероиня успешно сливается с местностью на свежем постере второго сезона «Бэтвумен» 4 январяПомехи в «реальности» и камень бесконечности — Disney+ выкатил свежий трейлер сериала «ВандаВижн» 1 январяСвежие постеры и тизер сериала «ВандаВижн» продолжают сталкивать иллюзии и реальность
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
«Польский — не значит белый»: шоураннер «Ведьмака» о кастинге и славянском духе сериала
 
Кино «Алита: Боевой ангел» возвращается в кинотеатры и на постеры
 
Кино #BoycottMulan — очередной хэштег для обиженных или сопротивление пропаганде?
 
Кино Роберт Дауни-младший — единственный Мститель, получающий проценты от сборов
 
Кино «Мир Юрского периода: Падшее царство» — финальный трейлер
 
Кино Семья хочет вернуть персонажа Пола Уокера в серию «Форсаж»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в январе

11 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
12 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
14 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
17 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
4Телеовощи – 373: Вы это заказывали
 
 
2Ноль кадров в секунду – 350: Как Гоги и Лев тачку угнали
 
4ЕВА – 406: Начало сезона попаданцев
 
24Лазер-шоу «Три дебила» – 443: «Чудо-женщина: 1984» — худший фильм DC?
 
4ЕВА – 405: План Одина
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru