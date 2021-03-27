Во втором сезоне «Ведьмака» появится Дикая Охота (фото со съёмок)

Легендарная орда призраcчных всадников нагрянет во второй сезон «Ведьмака». Бдительный портал Redanian Intelligence со ссылкой на свои источники докладывает, что на съёмках продолжения тёмного фэнтези замечены всадники Дикой Охоты. Не сказать чтобы они наводили ужас без обязательного в этом случае CGI — мирно катаются по побережью Северного Девона. По крайней мере, если судить по нескольким закадровым фото, попавшим в сеть.

Предвестники всевозможных бед и несчастий появляются в литературном первоисточнике и серии игр по вселенной Анджея Сапковского. Какую роль они сыграют в событиях второго сезона экранизации от Лорен Шмидт Хиссрич, только предстоит узнать.

Съёмки второго сезона подходят к концу. Возможно, недалёк тот час, когда создатели и потоковый сервис Netflix хотя бы намекнут на приблизительную дату выхода продолжения.