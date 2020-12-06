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Джаред Падалеки примерил форму техасского рейнджера на фото со съёмок «Уокера»

Творческая команда криминальной экшен-драмы «Уокер» поглощена производственным процессом, а исполнитель титульной партии Джаред Падалеки («Сверхъестественное») делится в сети первым фото в образе знаменитого служителя закона, которого некогда сыграл Чак Норрис.

Рейнджер Корделл Уокер в исполнении Падалеки — вдовец с двумя детьми, вернувшийся в родной Остин, где, как выясняется, криминальная обстановка не самая благоприятная. Вместе с напарницей Уокер энергично приступает к наведению порядка в городе.

По неподтверждённой информации, несколько дней назад завершились съёмки первого эпизода. Открывающую серию срежиссировал Стив Робин («Ищейка», «Скандал»). Премьера сериала состоится 21 января.

Промо-арт сериала «Уокер»
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