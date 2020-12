Аналитики из Nielsen утверждают: на телевидении до сих пор ущемляют женщин и цветных

Вы не поверите, но по результатам недавнего исследования известной аналитической конторы Nielsen, на телевидении до сих пор всё плохо с репрезентацией женщин и небелых рас. На днях фирма по замеру рейтингов опубликовала отчёт под солидным заголовком Being Seen on Screen: Diverse Representation and Inclusion on TV, где говорится, что телевидение до сих пор не справляется в вопросах инклюзивности. Особенно это касается проектов кабельных каналов.

Исследование Nielsen за прошлый год помогло выявить вот такую несправедливость: нынче львиную долю экранного времени занимают белые мужики, афроамериканцы и представители ЛГБТ, а от недостатка оного страдают женщины, латиноамериканцы, азиаты и представители коренного населения Америки. Оные, конечно, фигурируют в 92% всего проанализированного контента (а это 300 самых популярных сериалов и программ 2019 года), но не в тех пропорциях, которые отражали бы истинное положение вещей. «Присутствие не равно репрезентации», — настаивает отчёт.

Если представить эту несправедливость в цифрах, то получается примерно вот что: в США доля женского населения составляет 52%, а на экранах всего 38%. В Штатах около 40% цветного населения, а в сериалах и других телепроектах, включая новостные, ему отводится всего 27% экранного времени.

Уму непостижимо, но более трети всего контента кабельных каналов имеет дисбаланс в репрезентации цветных, женщин и представителей ЛГБТ. Недалеко от эдакой ретроградности ушли и эфирные каналы. Лучше всего в этом вопросе дела обстоят у потоковых сервисов, с чем аналитики и связывают их популярность у зрителей.

Любопытное дополнение: анализ вышеуказанных 300 проектов выявил переизбыток репрезентации ЛГБТ по сравнению с реальностью. Американцы с психосексуальными девиациями составляют около 4,5% от всего населения страны, а на экране этот показатель дорос до 7%. Но наверняка такого рода дисбаланс у товарищей из Nielsen к минусам не относится.

Вице-президент Nielsen по вопросам расового разнообразия, равенства и инклюзивности Сандра Симс-Уильям призвала производителей контента в обязательном порядке ознакомиться с результатами исследования, которые дополнены рекомендациями по исправлению ситуации, и принять их как руководство к действию.