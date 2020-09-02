В третьем сезоне «Звёздного пути: Дискавери» появятся небинарный персонаж и персонаж-трансгендер

Третий сезон фантастики «Звёздный путь: Дискавери» прогрессирует на глазах. Насчёт интересных приключений и прорывных идей сказать что-то сложно, а вот инклюзивности в нём будет хоть отбавляй. В актёрский состав сериала, где и так уже есть два дежурных гея, записались небинарный человек по имени Блу дель Баррио и трансгендер Иэн Александер. И сыграют они, соответственно, небинарного и трансгендера.

Баррио играет небинарную личность по имени Адира с высочайшим интеллектом и исключительной уверенностью в себе. На борту USS Discovery Адира обретёт новый дом и прикипит душой к гей-паре Полу Стеметсу (Энтони Рэпп) и доктору Хью Калберу (Уилсон Крус).

Александер играет трансгендера Грэя — чуткого и сопереживающего как бы парня, жаждущего осуществить свою мечту и стать одним из хранителей триллов, но его судьба принимает неожиданный поворот.

Третий сезон от шоураннеров Алекса Куртцмана и Мишель Парадайз стартует на CBS All Access 15 октября.