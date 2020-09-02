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Второй сезон «Мандалорца» получил дату выхода

Потоковый сервис Disney+ объявил официальную дату выхода второго сезона «Мандалорца». Сериал Джона Фавро и Дэйва Филони по вселенной «Звёздных войн» вернётся к зрителям с новыми эпизодами 30 октября.

Вдобавок у многосерийного космического вестерна Lucasfilm появился обновлённый баннер с новой цветовой гаммой и Малышом Йодой, который присоединился к уже не одинокому стрелку Дину Джарину (Педро Паскаль) в его дальнейших путешествиях по окраинам далёкой-далёкой галактики.

Режиссировать второй сезон Фавро и Филони помогали Роберт Родригес и Пейтон Рид. В актёрском составе числятся Джина Карано, Карл Уэзерс, Джанкарло Эспозито, Минг-На Вен, Майкл Бин, Кэти Сакхофф, Темуэра Моррисон, Тимоти Олифант и пока неподтверждённая официально Розарио Доусон.

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