Сборный трейлер «Супергерои The CWverse» презентовал тизер семейной драмы «Супермен и Лоис»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал The СW знает, чего желают его зрители. Наверное. В сети появился сборный трейлер, объединяющий всех — прошлых, настоящих и будущих — супергероев DC-вселенной в рамках канала. Вторая половина ролика представляет собой своеобразный тизер свежего пополнения Arrowverse — сериала «Супермен и Лоис».

Наверняка кого-то интересующая супергеройская драма расскажет о семейных буднях супружеской пары Кларка Кента (Тайлер Хэклин) и Лоис Лейн (Битси Таллок). Главные герои продолжат наводить порядок на улицах города и воевать со злом, совмещая это с воспитанием детей и домашними обязанностями. Премьера этой увлекательной истории запланирована на начало следующего года.