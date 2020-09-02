 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Режиссёр «Кэндимена» Ниа Дакоста возьмётся за «Капитана Марвел 2» Неделя аниме на «КГ» — главные новости 27 июля — 2 августа Презентация Xbox Games Showcase — просмотр и обсуждение в прямом эфире Неделя игр на «КГ» — главные новости 29 июня — 5 июля Слух: Disney планирует изъять трилогию сиквелов из канона «Звёздных войн»
СЕРИАЛЫ
88
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Главные подозреваемые Кит Харингтон и Кунал Нэйэр в трейлере второго сезона антологии «Преступник»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер второго сезона детективной антологии «Преступник», где среди прочих в комнату для допросов попадут главные подозреваемые в исполнении Кита Харингтона («Игра престолов») и Кунала Нэйэра («Теория большого взрыва»).

Каждый эпизод многосерийной драмы посвящён отдельному расследованию, и во втором сезоне, который выйдет 16 сентября, британским следователям придётся столкнуться с четырьмя новыми запутанными делами.

Помимо Харингтона и Нэйэра во втором сезоне снимаются Софи Оконедо, Шерон Хорган, Кэтрин Келли, Ли Инглби, Роченда Сандалл и Шубхам Сараф. Шоураннерами проекта выступают Джордж Кэй («Убивая Еву») и Джим Филд Смит («Не те парни»).

+ Обсудить
Темы
 
Видео Преступник
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Хейли Этвелл сыграет в двух фильмах «Миссия невыполнима»
 
Кино Хейли Этвелл украсит собой фильмы «Миссия невыполнима»
 
«Криминал» — Дэвид Теннант и Хейли Этвелл в трейлере детективной антологии Netflix

Тоже интересно

 
Сериал «Осенние визиты» по роману Сергея Лукьяненко обзавёлся первым официальным тизером
 
Кино «Шазам!» не разочаровал зрителей
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 322: За что мы не любим Apple
 
Кино Номинанты на «Оскар 2019»: «Чёрная пантера» творит историю
 
Кино По Дэмерон, Чубакка и Финн на новом кадре из фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 275: Сплестись языками
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Выйдут в сентябре

 
3 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
6 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
7 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
8 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
10 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 103: Интервью с главой Sobaka Studio
 
2ЕВА
 
 
3Телеовощи – 355: Санитары Манхэттена
 
22Лазер-шоу «Три дебила» – 424: Обсуждение «Союза спасения» и обзора BadComedian
 
29Лазер-шоу «Три дебила» – 423: DC FanDome и фильмы про сильных женщин
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru