Главные подозреваемые Кит Харингтон и Кунал Нэйэр в трейлере второго сезона антологии «Преступник»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер второго сезона детективной антологии «Преступник», где среди прочих в комнату для допросов попадут главные подозреваемые в исполнении Кита Харингтона («Игра престолов») и Кунала Нэйэра («Теория большого взрыва»).

Каждый эпизод многосерийной драмы посвящён отдельному расследованию, и во втором сезоне, который выйдет 16 сентября, британским следователям придётся столкнуться с четырьмя новыми запутанными делами.

Помимо Харингтона и Нэйэра во втором сезоне снимаются Софи Оконедо, Шерон Хорган, Кэтрин Келли, Ли Инглби, Роченда Сандалл и Шубхам Сараф. Шоураннерами проекта выступают Джордж Кэй («Убивая Еву») и Джим Филд Смит («Не те парни»).