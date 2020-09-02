Знакомьтесь с главными героями спин-оффа «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В сети появилась подборка промо-фото к сериалу «Ходячие мертвецы: мир за пределами». Двухсезонный подростковый спин-офф от кабельного канала AMC стартует 4 октября, а пока у зрителей имеется возможность ближе познакомиться с его основными персонажами.

Приключенческая драма Мэтта Негрете и Скотта М. Гимпла расскажет о подростках, выросших уже после зомби-апокалипсиса. Школьники, сбежав из защищённого поселения, отправляются в невероятно опасное путешествие по внешнему миру, чтобы разыскать отца главных героинь.

Бунтарка Хоуп (Алекса Мансур) и влюблённая в науку Айрис (Алия Рояль) — сёстры, отправившиеся на поиски своего пропавшего отца.

Элтон (Николас Канту) — наивный, но вместе с тем мудрый и рассудительный, интеллектуальный центр группы. Сайлас (Хэл Кампстон) — парень из рабочей общины, стремящийся восстановить своё доброе имя.

Феликс (Нико Торторелла) и Хак (Аннет Махендру) — давние друзья и сотрудники охранной службы, сопровождающие детишек в их нелёгком походе.

Элизабет (Джулия Ормонд) — глава общины людей, живущих и растящих новое поколение в условиях зомби-апокалипсиса.