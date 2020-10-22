Quibi — всё. Революционный потоковый сервис продержался всего полгода

Жизнь мобильного потокового сервиса Quibi, ориентированного на очень ленивых и очень занятых, официально подошла к концу — спустя всего полгода после запуска. Но не задалась она с самого начала: стартовав в апреле этого года, он сразу пал жертвой пандемии — люди массово сидели по домам и смотрели Netflix, вместо того, чтобы глотать 10-минутные серии революционно коротких сериалов по пути на работу. По крайней мере, такова была официальная причина неудачи от основателя платформы Джеффри Катценберга, до последнего державшего хорошую мину при плохом контенте.

В прошлом месяце Катценберг попытался продать своё детище с 500 тысячами подписчиков Apple, WarnerMedia и Facebook, но дураков среди них не нашлось. Равно как желающих приобрести права на дорогостоящие сериалы — так, NBCUniversal отпугнул тот факт, что Quibi не является собственником большинства из своих проектов. На самом деле компания лишь владеет семилетними правами на показ всего высокобюджетного премиум-контента, за который в своё время отстегнула порядка $ 100 тысяч за минуту.

Пока не ясно, что будет со всей этой кучей сериалов, в которых по одну сторону камеры блистают Софи Тёрнер, Лиам Хемсворт, Кристоф Вальц, Джон Траволта, Кевин Харт, Кифер Сазерленд, Лоренс Фишбёрн, Риз Уизерспун, Идрис Эльба и Анна Кендрик, а по другую — Антуан Фукуа, Сэм Рэйми, Стивен Спилберг, Гильермо Дель Торо, Даг Лайман и Питер Фаррелли.

Инвесторов, разумеется, больше интересует возврат своих денег — Quibi, напомним, собрал $ 1,75 млрд от Disney, NBCUniversal, Sony Pictures, Viacom, AT&T's WarnerMedia, Lionsgate, MGM и других крупных компаний, включая Alibaba Group, Goldman Sachs и JPMorgan.