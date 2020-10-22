Рождение нового супергероя в тизере фантастического экшена «СГ: Слепоглухой/Супергерой»

Ограниченные физические возможности — не приговор, а порой могут стать и преимуществом. представили промо-материалы — тизер и постер — сериала «СГ: Слепоглухой/Супергерой». Премьера проекта состоится 26 октября.

Сериал рассказывает о слепоглухом Луке (Роман Евдокимов), который работает в московской лаборатории учёного-генетика Антона Новикова (Юрий Колокольников), редактирующего код ДНК в поисках избавления от всех болезней. Но интернет-диктатор из будущего Хайле Тессема — борец за чистоту расы — считает, что эти эксперименты погубят цивилизацию. Он отправляет в прошлое своих агентов с приборами для превращения людей в меметических зомби. Их цель — Новиков. Лука, иммунный к приборам, спасает учёного, пусть и не уверен, правильно ли поступает.

Проект создавался силами компании Lateral Summer совместно с Фондом поддержки слепоглухих «Со-единение». Сценаристами и режиссёрами сериала выступили Ната Покровская и Антон Уткин.

Постер: