 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Неделя игр на «КГ» — главные новости 29 июня — 5 июля Рецензия и отзывы на игру «Одни из нас: Часть II» Sony перенесла презентацию PS5 из-за беспорядков, захлестнувших США В приквеле «Безумного Макса» про Фуриозу не будет Шарлиз Терон «Вампирские хроники» и «Мэйфейрские ведьмы» Энн Райс ушли на AMC
14
СЕРИАЛЫ
1 239
 
Первоисточник: www.forbes.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Quibi без пользователей — 92% оформивших пробную подписку отказались от сервиса

Запуск Quibi — потокового сервиса для настолько деловых людей, что у них нет больше 10 минут на просмотр сериала, — состоялся 6 апреля. Но вот незадача — сами эти люди оказались заперты в своих домах с целой уймой внезапно освободившегося времени. Но это, разумеется, не единственная и далеко не главная проблема видеоплатформы, разорившейся на кучу звёзд первой величины, но так и не создавшей контента, достойного просмотра.

Старт, как мы помним, вышел весьма неплохим — за первые три дня мобильное приложение скачало 900 тысяч человек, а за неделю эта цифра выросла до 1,75 млн. Отчего ж не подписаться, когда компания предложила практически беспрецедентные 90 дней бесплатного пользования. Но все они быстро поняли, что к чему, и Quibi почти сразу вылетел из топ-100 в App Store, а в мае им продолжали пользоваться лишь около 1 млн человек при 3 млн скачиваний.

Но то было два месяца назад, и то были цветочки. По информации издания Forbes, сейчас, когда бесплатный пробный период закончился, подписчики без сожаления расстаются с платформой. Страшно сказать, лишь 8% тех, кто установил приложение в первые три дня после запуска, продолжают им пользоваться. Говоря в абсолютных величинах, это 72 тысячи человек — вероятно, именно так выглядит провал.

Стоящий во главе Quibi Джеффри Катценберг пока молчит, но представитель компании заявил, что приложение скачано уже 5,63 млн раз. Сколько же людей реально продолжает им пользоваться, мы, наверное, так не узнаем до объявления о банкротстве.

14 Обсудить
 15 апреляУдачный старт Quibi: 1,7 млн скачиваний за неделю и планы по адаптации для телеэкранов 13 маяСоздатель Quibi обвинил коронавирус в провальном старте видеоплатформы
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Создатели «Очень странных дел» ответили на обвинения в оскорблениях
 
Кино Дж. Дж. Абрамс объяснил название девятого эпизода «Звёздных войн»
 
Кино Фазу 3 киновселенной Marvel завершат не «Мстители: Финал», а «Человек-паук: Вдали от дома»
 
Телеовощи. Выпуск 258: Белый аналитик и бобёр-убийца
 
«Мир Дикого Запада» — трейлер второго сезона
 
Кино Семья в сборе — первое фото со съёмок «Форсажа 9»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороТелеовощи (аудио)

Выйдут в июле

12 ВсТелеовощи (видео)
12 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
13 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
15 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
20Лазер-шоу «Три дебила» – 415: Многоходовочка Киборга и военная драма «Форпост»
 
 
10Ноль кадров в секунду – 324: Томми Сиська
 
2ЕВА
 
 
6Телеовощи – 347: Доктор Любовь и два затылка
 
74Лазер-шоу «Три дебила» – 414: Вестник левого либерализма и комедия от Джона Стюарта
 
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru