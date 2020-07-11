Quibi без пользователей — 92% оформивших пробную подписку отказались от сервиса

Запуск Quibi — потокового сервиса для настолько деловых людей, что у них нет больше 10 минут на просмотр сериала, — состоялся 6 апреля. Но вот незадача — сами эти люди оказались заперты в своих домах с целой уймой внезапно освободившегося времени. Но это, разумеется, не единственная и далеко не главная проблема видеоплатформы, разорившейся на кучу звёзд первой величины, но так и не создавшей контента, достойного просмотра.

Старт, как мы помним, вышел весьма неплохим — за первые три дня мобильное приложение скачало 900 тысяч человек, а за неделю эта цифра выросла до 1,75 млн. Отчего ж не подписаться, когда компания предложила практически беспрецедентные 90 дней бесплатного пользования. Но все они быстро поняли, что к чему, и Quibi почти сразу вылетел из топ-100 в App Store, а в мае им продолжали пользоваться лишь около 1 млн человек при 3 млн скачиваний.

Но то было два месяца назад, и то были цветочки. По информации издания Forbes, сейчас, когда бесплатный пробный период закончился, подписчики без сожаления расстаются с платформой. Страшно сказать, лишь 8% тех, кто установил приложение в первые три дня после запуска, продолжают им пользоваться. Говоря в абсолютных величинах, это 72 тысячи человек — вероятно, именно так выглядит провал.

Стоящий во главе Quibi Джеффри Катценберг пока молчит, но представитель компании заявил, что приложение скачано уже 5,63 млн раз. Сколько же людей реально продолжает им пользоваться, мы, наверное, так не узнаем до объявления о банкротстве.