Netflix продлил «Корону» на шестой сезон

В феврале создатель многосерийной драмы «Корона» Питер Морган заявил, что пятый сезон станет для драмы последним, а нынче выяснилось, что потоковый сервис Netflix даровал проекту ещё один сезон, что позволит затронуть в сериале события начала 2000-х.

Морган уточнил, что они решили вернутся к изначальному шестисезонному плану, когда выяснилось, что сюжет слишком сложен и богат, и для подробного освещения всех событий им потребуется чуть больше времени.

Уже известно, что в пятом сезоне исторической драмы королеву Елизавету II сыграет Имельда Стонтон (киносерия «Гарри Поттер»), а принцессу Маргарет — Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»). Четвёртый сезон с Оливией Колман во главе актёрского состава выйдет в конце года. В продолжении также снимаются Тобайас Мензис, Хелена Бонем Картер, Бен Дэниелс, Джейсон Уоткинс, Джиллиан Андерсон, Джош О’Коннор, Эмералд Феннел, Чарльз Дэнс, Эрин Доэрти и Эмма Коррин.