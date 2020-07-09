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«Люцифер»: новые нуарные кадры и ангел-режиссёр

Свежие новости с Асфоделевых лугов. Музыкальный эпизод пятого сезона «Люцифера» разжился парочкой свежих кадров, а в заявленном в июне шестом сезоне обозначилось официальное пополнение актёрского состава — в финальной главе к основным персонажам присоединится брат главного героя, первородный ангел Аменадиил в исполнении Д. Б. Вудсайда.

О своём возвращении в сериал актёр сообщил в собственном твиттере, добавив, что отметится не только в повествовании, но и за кадром — актёр срежиссирует один из эпизодов шестого сезона.

Первая восьмисерийная половина пятого сезона выйдет на Netflix 21 августа, вторую половину ещё предстоит доснять, а о старте съёмок шестого сезона пока и вовсе ничего не известно.

Промо-арт сериала «Люцифер» Кадры из сериала «Люцифер»
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