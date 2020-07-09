«Леденящие душу приключения Сабрины» завершаются

Мистическая драма «Леденящие душу приключения Сабрины» исчерпала свой лимит продлений. Потоковый сервис Netflix решил прикрыть сериал после четвёртого сезона, заказанного вместе с третьим ещё два года назад. Последние восемь серий выйдут в конце этого года.
В четвёртом сезоне экранизация одноимённого комикса Роберто Агирре-Сакасы о юной ведьме-полукровке Сабрине Спеллман (Кирнан Шипка) расскажет о решающей битве за городок Гриндейл, на который продолжают валиться всякие сверхъестественные неприятности.
Помимо Шипки в сериале снимаются Джаз Синклер, Мишель Гомес, Чанс Пердомо, Люси Дэвис, Миранда Отто, Ричард Койл, Росс Линч, Тати Габриэль, Аделин Рудольф, Эбигейл Коуэн и другие. Исполнительными продюсерами значатся неразлучные Грег Берланти и Сара Шехтер.
А ещё видеосервис опубликовал первые кадры четвёртого сезона: