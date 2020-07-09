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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Леденящие душу приключения Сабрины» завершаются

Мистическая драма «Леденящие душу приключения Сабрины» исчерпала свой лимит продлений. Потоковый сервис Netflix решил прикрыть сериал после четвёртого сезона, заказанного вместе с третьим ещё два года назад. Последние восемь серий выйдут в конце этого года.

В четвёртом сезоне экранизация одноимённого комикса Роберто Агирре-Сакасы о юной ведьме-полукровке Сабрине Спеллман (Кирнан Шипка) расскажет о решающей битве за городок Гриндейл, на который продолжают валиться всякие сверхъестественные неприятности.

Помимо Шипки в сериале снимаются Джаз Синклер, Мишель Гомес, Чанс Пердомо, Люси Дэвис, Миранда Отто, Ричард Койл, Росс Линч, Тати Габриэль, Аделин Рудольф, Эбигейл Коуэн и другие. Исполнительными продюсерами значатся неразлучные Грег Берланти и Сара Шехтер.

А ещё видеосервис опубликовал первые кадры четвёртого сезона:

Кадры из сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» Кадры из сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» Кадры из сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» Кадры из сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» Кадры из сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» Кадры из сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»
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Леденящие душу приключения Сабрины
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