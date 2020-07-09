Нездоровые отношения Анны Кендрик c секс-куклой в новом трейлере комедии для взрослых от Quibi

Без преувеличения претендующий на звание самой жуткой комедии в истории телевидения, плод нездорового воображения Quibi под названием «Манекен» обзавёлся уже вторым трейлером (сервис всё ещё надеется привлечь зрителей), а вопросов меньше не стало. Главный из них — сколько было нулей в чеке, заставившем Анну Кендрик участвовать во всей этой вакханалии.

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По сюжету героиня Кендрик узнаёт, что её престарелый бойфренд завёл себе секс-куклу, и это не эвфемизм. Желая поближе познакомиться с соперницей, она вдруг обнаруживает, что резиновая девушка не только умеет разговаривать, но и выдаёт феминистические лозунги буквально один за другим. Вроде этого: «Мы все секс-куклы, пока не свергнем патриархат».

Создательница проекта — Коди Хеллер («Уилфред»), черпавшая вдохновение из отношений с Дэном Хармоном («Рик и Морти»), о чём нам лучше было не знать.

Комедия для взрослых уже давно и легко доступна к просмотру на Quibi.