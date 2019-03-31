Анна Кендрик подружится с секс-куклой

Анна Кендрик («Простая просьба») готовится исполнить главную роль в комедии миниформата «Манекен» (Dummy) для видеоплатформы Quibi. Если вы о такой не слышали — ничего удивительного: создана она был только в прошлом году директором студии DreamWorks Джеффри Катценбергом и бывшим президентом компаний eBay и Hewlett-Packard Маргарет Уитмен. Старт запланирован на конец года, а пока амбициозный онлайн-сервис запасается годным контентом, по слухам, на $ 1 млрд. В работу уже запущены сериалы от Сэма Рэйми, Гильермо дель Торо, Антуана Фукуа и Джейсона Блума, а ведущую партию в одном из них предположительно исполнит Наоми Уоттс.

Кендрик сыграет начинающую писательницу, которая заводит дружбу с секс-куклой своего парня (что бы это ни значило). Создатели обещают историю длиной в полнометражный фильм, но разбитую на десятиминутные главы-серии в соответствии с концепцией Quibi.

Сценарий написала Коди Хеллер («Уилфред»), а срежиссирует сериал Триша Брок («Ходячие мертвецы»); обе наряду с Кендрик выступают исполнительными продюсерами проекта.