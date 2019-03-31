Новые сериалы 1–7 апреля

Сериальная неделя отметится парой любопытных премьер и возвращений. Кабельный канал Cinemax покажет первый эпизод криминального боевика «Воин», а на потоковом сервисе CBS All Access состоится двухсерийный старт ребута «Сумеречной зоны». На Netflix вернутся со вторым сезоном «Леденящие душу приключения Сабрины», а стриминговый сервис Amazon покажет продолжение «Тика».
антология, научная фантастика, мистика, фэнтези, драма, комедия, триллер
В ролях Джордан Пил, Джон Чо, Санаа Лэтэн, Кумэйл Нанджиани, Адам Скотт, Крис О’Дауд
Создатель Род Серлинг
Современный ребут культовой антологии Рода Серлинга, прославившейся жанровым разнообразием, неожиданными сюжетными поворотами и развязками, а также исследованием глубоких философских тем и серьёзным взглядом на фантастику.
детектив
В ролях Джей Эрнандес, Стивен Хилл, Тиффани Хайнс, Антал Калик, Закери Найтон, Надин Николь
Создатель Эрик Гуггенхайм, Питер Ленков
Первый сезон новой версии процедурала о детективе Магнуме завершится двадцатой серией The Day It All Came Together. В январе телеканал CBS продлил сериал на второй сезон.
Вторник, 2 апреля
драма, мелодрама
В ролях Майло Вентимилья, Мэнди Мур, Джастин Хартли, Крисси Мец, Стерлинг К. Браун, Сьюзэн Келечи Уотсон
Создатель Дэн Фогельман
Восемнадцатый эпизод Her положит конец третьему сезону слёзовыжимательной семейной драмы. Телеканал NBC ещё не решил, что делать с сериалом дальше.
драма, романтический
В ролях Зури Аделе, Шерри Кола, Роджер Барт, Эмма Хантон, Джош Пенс, Томми Мартинес
Создатель Джоанна Джонсон
Первый сезон молодёжной драмеди завершится тринадцатой серией Vitamin C. Канал Freeform пока не сообщал о своих дальнейших планах в отношении проекта.
Среда, 3 апреля
комедия
В ролях Хэнк Азария, Хемки Мадера, Аманда Пит, Пол Рэй, Тайрел Джексон Уильямс, Адан Мартин Роча
Создатель Джоэл Чёрч-Купер
Джим Брокмайр — знаменитый комментатор игр Главной лиги бейсбола. Однако узнав об изменах жены, он послал к чертям профессионализм и слетел с катушек в прямом эфире. Ролик с буйствующим Брокмайром попал в сеть, превратив бывшую звезду во всеобщее посмешище. Но десять лет спустя главный герой решает восстановить свою карьеру и наладить личную жизнь, устроившись комментатором игр низшей бейсбольной лиги в крохотном Морристауне.
комедия
В ролях Крис Гир, Ая Кэш, Десмин Боргес, Кетер Донохью, Аллен Мальдонадо, Джанет Вэрни
Создатель Стивен Фолк
Тринадцатая серия под названием Pancakes станет заключительной для пятого сезона и сериала.
Четверг, 4 апреля
драма
В ролях Перри Мэттфелд, Брук Маркэм, Кестон Джон, Морган Кранц, Кейси Дейдрик, Хамберли Гонсалес
История неблагонадёжной слепой женщины, ставшей единственным свидетелем убийства своего друга-драгдилера. Скептически настроенная полиция вынуждает её отправиться на поиски киллера на пару со своей собакой. Параллельно главная героиня пытается наладить собственную жизнь.
фантастика, драма, романтический
В ролях Оливия Холт, Обри Джозеф, Андреа Рот, Карл Лундстедт, Глория Рубен, Дж. Д. Эвермор
Создатель Джо Покаски
Подростки Тайрон Джонсон (Плащ) и Тэнди Боуэн (Кинжал) учатся управлять своими новоприобретёнными способностями и постепенно влюбляются друг в друга. Тайрон связан с миром Тёмной энергии, умеет телепортироваться, перемещать предметы и других людей, создавать поле тьмы и поглощать чужие жизненные силы. Тэнди способна силой мысли создавать кинжалы света, которые могут как убить человека, так и исцелить его. Пара помогала Капитану Америке и Тайным Мстителям в Гражданской войне, знакома с Доктором Стрэнджем, Человеком-пауком и Людьми Икс.
комедия
В ролях Эрик Маккормак, Дебра Мессинг, Меган Маллалли, Шон Хейс, Шелли Моррисон, Гарри Конник мл.
Создатель Дэвид Кохэн, Макс Мучник
Десятый сезон комедии завершится восемнадцатой серией Jack's Big Gay Wedding. Телеканал NBC оформил сериалу продление ещё прошлой весной.
Пятница, 5 апреля
драма, боевик, исторический
В ролях Эндрю Кодзи, Оливия Ченг, Дайан Доан, Киран Бью, Дин Джаггер, Лэнгли Кирквуд
Создатель Джонатан Троппер
События развернутся после гражданской войны в китайском квартале Сан-Франциско. В центре истории — только что прибывший из Китая молодой мастер боевых искусств, которого втягивают в жестокую борьбу криминальных группировок.
ужасы, мистика
В ролях Кирнан Шипка, Джаз Синклер, Мишель Гомес, Чанс Пердомо, Люси Дэвис, Миранда Отто
Создатель Роберто Агирре-Сакаса
Сабрина попытается примириться со своей двойственной натурой — наполовину ведьмой, наполовину смертной, одновременно противостоя злым силам, угрожающим ей самой, её семье и, как водится, всему миру.
боевик, комедия
В ролях Питер Серафинович, Гриффин Ньюман, Вэлори Керри, Брендан П. Хайнс, Джеки Эрл Хейли, Яра Мартинес
Юмористический боевик по одноимённому комиксу Бена Эдлунда рассказывает о приключениях невероятно сильного, но откровенно туповатого супергероя Тика и его помощника поневоле Артура. Второй сезон продолжит освещать героические эскапады нетривиального дуэта и расширять супергеройский «бестиарий».
комедия, романтический
В ролях Рэйчел Блум, Тара Брук, Донна Линн Чамплин, Ник Драго, Аррон Фентон, Сантино Фонтана
Создатель Рэйчел Блум, Алин Брош Маккенна
Восемнадцатая серия Yes, It's Really Us Singing: The Crazy Ex-Girlfriend Concert Special! станет финальной для четвёртого сезона и сериала.
Воскресенье, 7 апреля
триллер, комедия
В ролях Джоди Комер, Сандра О, Фиона Шоу, Оуэн Макдоннелл, Ким Бодниа, Кирби Хауэлл-Баптисте
Создатель Фиби Уоллер-Бридж
Проект, в основу которого легли романы Люка Дженнингса, повествует о наёмной убийце-психопатке Вилланель и охотящейся на неё Еве — сотруднице службы безопасности, давно мечтавшей поменять бумажную работу на оперативную. Так начинается смертельно опасная, полная юмора и экшена игра в кошки-мышки между элегантной, талантливой убийцей и смышлёной оперативницей — обе женщины равно умны и одинаково одержимы друг другом.