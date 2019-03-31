Новые сериалы 1–7 апреля

Сезон 3

IFC

Джим Брокмайр — знаменитый комментатор игр Главной лиги бейсбола. Однако узнав об изменах жены, он послал к чертям профессионализм и слетел с катушек в прямом эфире. Ролик с буйствующим Брокмайром попал в сеть, превратив бывшую звезду во всеобщее посмешище. Но десять лет спустя главный герой решает восстановить свою карьеру и наладить личную жизнь, устроившись комментатором игр низшей бейсбольной лиги в крохотном Морристауне.