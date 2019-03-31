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Новые сериалы 1–7 апреля

Сериальная неделя отметится парой любопытных премьер и возвращений. Кабельный канал Cinemax покажет первый эпизод криминального боевика «Воин», а на потоковом сервисе CBS All Access состоится двухсерийный старт ребута «Сумеречной зоны». На Netflix вернутся со вторым сезоном «Леденящие душу приключения Сабрины», а стриминговый сервис Amazon покажет продолжение «Тика».

 
Премьера+
CBS All Access
Сумеречная зона Twilight Zone

антология, научная фантастика, мистика, фэнтези, драма, комедия, триллер

В ролях Джордан Пил, Джон Чо, Санаа Лэтэн, Кумэйл Нанджиани, Адам Скотт, Крис О’Дауд

Создатель Род Серлинг

Современный ребут культовой антологии Рода Серлинга, прославившейся жанровым разнообразием, неожиданными сюжетными поворотами и развязками, а также исследованием глубоких философских тем и серьёзным взглядом на фантастику.

Видео

 
Конец сезона1
ABC
Частный детектив Магнум Magnum P.I.

детектив

В ролях Джей Эрнандес, Стивен Хилл, Тиффани Хайнс, Антал Калик, Закери Найтон, Надин Николь

Создатель Эрик Гуггенхайм, Питер Ленков

Первый сезон новой версии процедурала о детективе Магнуме завершится двадцатой серией The Day It All Came Together. В январе телеканал CBS продлил сериал на второй сезон.

Вторник, 2 апреля

 
Конец сезона3
NBC
Это мы This Is Us

драма, мелодрама

В ролях Майло Вентимилья, Мэнди Мур, Джастин Хартли, Крисси Мец, Стерлинг К. Браун, Сьюзэн Келечи Уотсон

Создатель Дэн Фогельман

Восемнадцатый эпизод Her положит конец третьему сезону слёзовыжимательной семейной драмы. Телеканал NBC ещё не решил, что делать с сериалом дальше.

Видео

 
Конец сезона1
Freeform
Приятные хлопоты Good Trouble

драма, романтический

В ролях Зури Аделе, Шерри Кола, Роджер Барт, Эмма Хантон, Джош Пенс, Томми Мартинес

Создатель Джоанна Джонсон

Первый сезон молодёжной драмеди завершится тринадцатой серией Vitamin C. Канал Freeform пока не сообщал о своих дальнейших планах в отношении проекта.

Среда, 3 апреля

 
Сезон3
IFC
Брокмайр Brockmire

комедия

В ролях Хэнк Азария, Хемки Мадера, Аманда Пит, Пол Рэй, Тайрел Джексон Уильямс, Адан Мартин Роча

Создатель Джоэл Чёрч-Купер

Джим Брокмайр — знаменитый комментатор игр Главной лиги бейсбола. Однако узнав об изменах жены, он послал к чертям профессионализм и слетел с катушек в прямом эфире. Ролик с буйствующим Брокмайром попал в сеть, превратив бывшую звезду во всеобщее посмешище. Но десять лет спустя главный герой решает восстановить свою карьеру и наладить личную жизнь, устроившись комментатором игр низшей бейсбольной лиги в крохотном Морристауне.

Видео

 
Конец сезона5
FXX
Ты — воплощение порока You're the Worst

комедия

В ролях Крис Гир, Ая Кэш, Десмин Боргес, Кетер Донохью, Аллен Мальдонадо, Джанет Вэрни

Создатель Стивен Фолк

Тринадцатая серия под названием Pancakes станет заключительной для пятого сезона и сериала.

Видео

Четверг, 4 апреля

 
Премьера+
The CW
В темноте In the Dark

драма

В ролях Перри Мэттфелд, Брук Маркэм, Кестон Джон, Морган Кранц, Кейси Дейдрик, Хамберли Гонсалес

История неблагонадёжной слепой женщины, ставшей единственным свидетелем убийства своего друга-драгдилера. Скептически настроенная полиция вынуждает её отправиться на поиски киллера на пару со своей собакой. Параллельно главная героиня пытается наладить собственную жизнь.

 
Сезон2
Freeform
Плащ и Кинжал Marvel's Cloak & Dagger

фантастика, драма, романтический

В ролях Оливия Холт, Обри Джозеф, Андреа Рот, Карл Лундстедт, Глория Рубен, Дж. Д. Эвермор

Создатель Джо Покаски

Подростки Тайрон Джонсон (Плащ) и Тэнди Боуэн (Кинжал) учатся управлять своими новоприобретёнными способностями и постепенно влюбляются друг в друга. Тайрон связан с миром Тёмной энергии, умеет телепортироваться, перемещать предметы и других людей, создавать поле тьмы и поглощать чужие жизненные силы. Тэнди способна силой мысли создавать кинжалы света, которые могут как убить человека, так и исцелить его. Пара помогала Капитану Америке и Тайным Мстителям в Гражданской войне, знакома с Доктором Стрэнджем, Человеком-пауком и Людьми Икс.

Видео

 
Конец сезона10
NBC
Уилл и Грейс Will & Grace

комедия

В ролях Эрик Маккормак, Дебра Мессинг, Меган Маллалли, Шон Хейс, Шелли Моррисон, Гарри Конник мл.

Создатель Дэвид Кохэн, Макс Мучник

Десятый сезон комедии завершится восемнадцатой серией Jack's Big Gay Wedding. Телеканал NBC оформил сериалу продление ещё прошлой весной.

Пятница, 5 апреля

 
Премьера+
Cinemax
Воин Warrior

драма, боевик, исторический

В ролях Эндрю Кодзи, Оливия Ченг, Дайан Доан, Киран Бью, Дин Джаггер, Лэнгли Кирквуд

Создатель Джонатан Троппер

События развернутся после гражданской войны в китайском квартале Сан-Франциско. В центре истории — только что прибывший из Китая молодой мастер боевых искусств, которого втягивают в жестокую борьбу криминальных группировок.

Видео

 
Сезон2
Netflix
Леденящие душу приключения Сабрины The Chilling Adventures Of Sabrina

ужасы, мистика

В ролях Кирнан Шипка, Джаз Синклер, Мишель Гомес, Чанс Пердомо, Люси Дэвис, Миранда Отто

Создатель Роберто Агирре-Сакаса

Сабрина попытается примириться со своей двойственной натурой — наполовину ведьмой, наполовину смертной, одновременно противостоя злым силам, угрожающим ей самой, её семье и, как водится, всему миру.

Видео

 
Сезон2
Amazon
Тик The Tick

боевик, комедия

В ролях Питер Серафинович, Гриффин Ньюман, Вэлори Керри, Брендан П. Хайнс, Джеки Эрл Хейли, Яра Мартинес

Юмористический боевик по одноимённому комиксу Бена Эдлунда рассказывает о приключениях невероятно сильного, но откровенно туповатого супергероя Тика и его помощника поневоле Артура. Второй сезон продолжит освещать героические эскапады нетривиального дуэта и расширять супергеройский «бестиарий».

Видео

 
Конец сезона4
The CW
Чокнутая бывшая Crazy Ex-Girlfriend

комедия, романтический

В ролях Рэйчел Блум, Тара Брук, Донна Линн Чамплин, Ник Драго, Аррон Фентон, Сантино Фонтана

Создатель Рэйчел Блум, Алин Брош Маккенна

Восемнадцатая серия Yes, It's Really Us Singing: The Crazy Ex-Girlfriend Concert Special! станет финальной для четвёртого сезона и сериала.

Видео

Воскресенье, 7 апреля

 
Сезон2
BBC America
Убивая Еву Killing Eve

триллер, комедия

В ролях Джоди Комер, Сандра О, Фиона Шоу, Оуэн Макдоннелл, Ким Бодниа, Кирби Хауэлл-Баптисте

Создатель Фиби Уоллер-Бридж

Проект, в основу которого легли романы Люка Дженнингса, повествует о наёмной убийце-психопатке Вилланель и охотящейся на неё Еве — сотруднице службы безопасности, давно мечтавшей поменять бумажную работу на оперативную. Так начинается смертельно опасная, полная юмора и экшена игра в кошки-мышки между элегантной, талантливой убийцей и смышлёной оперативницей — обе женщины равно умны и одинаково одержимы друг другом.

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