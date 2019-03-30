Телеовощи. Выпуск 277: Домашняя аналитика

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:23 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:41 —
|Новости
|01:08:48 —
|Отвечаем на вопросы
|01:13:38 —
|«Зубастики: Новая пирушка» (Critters: The New Binge) — 1x01—02 (премьера)
|01:17:35 —
|«Реальные упыри» (What We Do in the Shadows) — 1x01 (премьера)
|01:24:42 —
|«Падение ордена» — 2x01 (премьера сезона)
|01:37:33 —
|«Хэппи!» — 2x01 (премьера сезона)
|01:38:16 —
|«ОА» — 2x01 (премьера сезона)
|01:38:47 —
|«Любовь, смерть и роботы» — 1x06—18 (финал сезона)
|03:13:11 —
|«Волшебники» — 4x10
|03:14:59 —
|«Миллиарды» — 4x02
|03:18:30 —
|«Новобранец» — 1x17
|03:22:37 —
|«Звёздный путь: Дискавери» — 2x10
|03:30:25 —
|«Роковой патруль» — 1x06
|03:31:20 —
|«Прослушка» — 1x07
|03:35:30 —
|«Легенды завтрашнего дня» — 4x02 (впечатления Юры и Льва)
|03:38:43 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 1x13 (впечатления Льва)
|03:42:01 —
|«Звёздный путь» — 3x10 (впечатления Юрия)
|03:49:18 —
|«Твин Пикс» — 3x11 (впечатления Ларисы)
|04:02:37 —
|«Вероника Марс» — 3x16 (впечатления Михаила)
|04:14:03 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:10 —
|«Хорошие девочки» — 2x04
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