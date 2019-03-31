Новости сериалов — лучшее за неделю

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Новые игры апреля 2019: Mortal Kombat 11 и Days Gone «NOS4A2» — трейлер с датой выхода «Болотная тварь» обзавелась датой выхода «Игра престолов» завершится двухчасовым документальным фильмом Apple Arcade — доступ по подписке к 100+ отборных игр для iOS и Mac
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Игры
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Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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