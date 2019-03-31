Новости сериалов — лучшее за неделю

«Чернобыль» — полноценный трейлер мини-сериала — пятисерийная драма о ядерной катастрофе стартует в начале мая.
«Старгёрл» — первый промо-арт супергеройского экшена от DC Universe — вот так будет выглядеть Кортни Уитмор при параде.
Компания Apple официально презентовала свой потоковый сервис — мероприятие открытий не принесло.
Продолжение «Секса в большом городе» расскажет о женщинах за пятьдесят — всё то же, что и в оригинале, только со скидкой на почтенный возраст главных героинь.
Канал HBO готовит многосерийное фэнтези по комиксам вселенной «Асунда» — эпик о темнокожей полуэльфийке готовится заменить уходящую «Игру престолов».
«Сотня» — расширенный трейлер шестого сезона — удивительно живучий проект возвращается в эфир The CW 30 апреля.
«Агенты Щ.И.Т.» — «библейский» промо-арт шестого сезона — супергеройский сериал вернётся на экраны 10 мая.
Сборный трейлер сериалов на Apple TV+ — предполагается, эти сериалы можно будет увидеть на стриминговой платформе уже осенью.
«Пенниуорт» — тизер сериала о молодых годах дворецкого Бэтмена — с историей становления персонажа зрители смогут ознакомиться этим летом.
«Игра престолов» завершится двухчасовым документальным фильмом — двухчасовая документалка c подзаголовком «Последний дозор» расскажет всю правду о съёмках финального сезона.