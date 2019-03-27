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Сборный трейлер сериалов на Apple TV+

На официальном YouTube-канале Apple появился сборный трейлер оригинальных сериалов потокового сервиса Apple TV+, представленный на специальной презентации 25 марта.

В ролике показаны отрывки из производственной драмы «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стивом Кареллом, фантастического эпика «Смотри» с Джейсоном Момоа, безымянного психологического триллера М. Найта Шьямалана, космической драмы Рональда Д. Мура «Для всего человечества» с Юэлем Киннаманом и других проектов.

Если верить громким заявлениям руководства, это лишь малая часть того, что готовится. Некоторые сериалы находятся на той стадии производства, которая пока не позволяет афишировать визуальные материалы.

«Яблочная» цифровая платформа начнёт свою работу этой осенью.

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Видео Смотри Для всего человечества Утреннее шоу
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